Motorola, Moto G Fast ve Moto E modellerini duyurdu!

Motorola, uygun fiyatlı telefon arayanlar için Moto G Fast ve Moto E modellerini çıkardı. Her iki telefon da özellikleri itibari ile pazarda rekabetçi olması bekleniyor.

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Lenovo çatısı altında devam eden Motorola, önceliklerini orta ve giriş seviyesi yeni modellerine vermeye devam ediyor. Moto G Fast ve Moto E modelleri fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor. Şirket bir süre önce de G Power, G Stylus ve Motorola Edge modellerini çıkarmıştı.

Moto G Fast, 6,4 inçlik 1540×720 piksel çözünürlüğüne ve delikli bir ekran sahip. Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan telefon, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesinin yanında 4000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Motorola Moto G Fast’in Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 3GB

Depolama: 32 GB +microSD kart

Ekran: 6.4 inç Max Vision IPS LCD

Batarya: 4.000mAh

Kamera: 16MP f / 1.7, 8MP ultrawide sensör ve 2MP

Diğer: Parmak izi sensörü, 3,5 mm ses jakı ve IP52 su / toz geçirmezlik derecesi

Fiyat: 200 dolar

Moto E modeli ise 6,2 inçlik 1540×720 piksel çözünürlüğüne ve damla çentikli bir ekran sahip. Gücünü Snapdragon 632 işlemciden alan telefon, 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesinin yanında 3550mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Motorola Moto E’nin Özellikleri