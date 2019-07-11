2020 Model iPhone daha küçük çentiğe sahip olacak!

Apple ile yakınlığı bilinen şirketin dağıtım ağına hakim olan TF Menkul Kıymetler analisti Ming-Chi Kuo gelecekteki iPhone hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni iPhone modellerinin daha küçük bir çentiğe sahip olacağını ve bunun 2020’de gerçekleşeceğini öne sürdü.

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Çentik tasarımı, 2017 yılında Apple tarafından kullanılmasıyla beraber bir moda haline gelerek bir çok üretici tarafından kullanılmaya başlandı. O zamandan bugüne kadar çentik tasarımı çok değişti. Boyutu sürekli küçülmekte olan çentik en son damla formuna büründü. Çentik tasarımının yanına delikli ekran ve tam ekran şeklinde ekran tasarımları da yer aldı.

Apple, çentiği yalnızca tasarımsal olarak bir yenilik olarak görmüyor. Bu çentiğin içerisine yerleştirmiş olduğu 3B derinlik algılayıcı kızılötesi sensörü ve bununla birlikte TrueDepth kamera sistemi yer alıyor. Bu sistem FaceID teknolojisiyle birlikte çalışıyor ve yüzünüz ile kilidi açmaktan ödeme işlemleri yapmaya kadar bir çok alanda etkisi bulunuyor. Bu güvenli teknolojinin bedeli olarak tasarımda bulunan geniş çentik günümüz tasarım çizgilerinden uzaklaşıyor. Bu nedenle Apple bu çentiği daha küçük bir alana sığdırmak için çalışmalara devam ediyor. Bu çalışmaların ilk meyvesi 2020 yılında tanıtılacak olan yeni nesil iPhone modelleri olacak.

Şirket yalnızca çentiği küçültmek için uğraşmıyor. Bununla birlikte yakın gelecekte görecek olduğumuz ekrana gömülü kamera teknolojileri ile birlikte ekrana gömülü FaceID teknolojisini de kullanmayı hedefliyor. Bu sayede tam ekran deneyimini yaşarken FaceID gibi güvenlik önlemlerini de kullanmaya devam edebileceksiniz.

Bu raporlara ek olarak Credit Suisse adlı bir kurumun iddiasına göre gelecek yıllarda Apple, ekran altı parmak izini kullanmaya başlayacak. Hem FaceID hem de TouchID teknolojisini birlikte kullanması maliyeti oldukça yükseltecek olduğunu gösteren bir gerçek.

Ucuz iPhone devam edecek mi?

Bu ayın başlarında yayınlanan bir başka rapor ise maliyeti ucuzlatmak amacıyla yalnızca Çin’de tanıtılacak olan bir model çıkaracağını iddia etti. Bu modelde ekran altı ekran altı parmak izi tarayıcısı ve daha ucuz bileşenleri kullanacağı biliniyor. Bu modelin dünya pazarında satışa sunulacağı hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.