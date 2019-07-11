Apple, güvenlik açıkları yüzünden Walkie Talkie uygulamasını durdurdu!

Apple sebep olduğu güvenlik açığı yüzünden akıllı saatlerinde yer verdiği Walkie Talkie uygulamasını bir süreliğine askıya aldı.

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Apple bu kararı neden aldı?

Amerikalı teknoloji devi, akıllı saatlerinde kullandığı Walkie Talkie uygulamasında bulunan güvenlik açığı yüzünden saat kullanıcılarının diğer iPhone kullanıcılarını dinleyebildiğini fark ettiği için bu uygulamaya son verdi. WatchOS 5 güncellemesiyle gelen bu özellik sayesinde kullanıcılar diğer cihaz kullanıcılarıyla doğrudan sesli sohbet edebiliyorlardı.

Hatanın haberleştiren ilk yayın olan TechCrunch, açığı şirkete hata bildirme portalı üzerinden iletti. Şirket, yayına verdiği yanıtta, güvenlik açığının kullanıcılar üzerinde kullanıldığına dair herhangi bir raporun olmadığını ve bu açıktan yararlanmak için belirli koşullar ve olayların sıralanması gerektiğini söyledi. Gizmodo sitesi ise şirketin problem çözülene kadar uygulamayı devre dışı bıraktığını belirtti. Site ayrıca açığın nasıl oluştuğunu da açıkladı. Walkie Talkie uygulaması cihazda açıkken, arkadaşlarınızı sohbet davet etmeye çalıştığını söyledi.

Uygulamadaki güvenlik açığının ne zaman kapatılacağı ve uygulamanın tekrar kullanıcılara sunulmaya başlanacağı henüz belli değil. Şirketin adı geçtiğimiz ocak ayında da Group FaceTime uygulamasında oluşan ve gizli dinlemelere sebep olan bir güvenlik açığıyla gündeme gelmişti.