Sony, merakla beklenen en yeni oyun konsolu PlayStation 5 için ilk resmi açıklamalarını paylaştı.

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PlayStation 5 oyun konsolunun açıklanan özellikleri neler?

PlayStation 5’in, oyun severlerin uzun zamandır beklediği ve 2017’den beri çıkışının hazırlandığı en yeni oyun konsolu olmasıyla Sony, bazı resmi açıklamalarda bulundu. PS4’ün gelişmesinde de öncü olan Mark Cerny bir röportajında cihaz donanımı ve çıkış tarihi hakkında pek çok gelişmeyi paylaşmış oldu.

2020’de çıkması beklenen cihazın, düşünülenin aksine sadece dijital içerik kullanacağı ihtimali ortadan kalktı. Yeni oyun konsolu, AMD’nin Ryzen hattına ve özel bir AMD Radeon Navi GPU’ya dayanan sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Yeni işlemciler sayesinde ışın izlemesi teknolojisi kullanılabilecek ve daha gerçekçi yansıma ve gölge oluşumları gibi deneyimler sunulacak. Yine daha gerçekçi bir oyun ortamı sağlanabilmesi için üç boyutlu ses sistemi kullanılacağı söyleniyor.

Bu yeni özelliklerin dışındaki en göze çarpan değişiklik aslında sabit diskte gibi görünüyor. Cerny, yaptığı röportajda bilgisayar için kullanılabilecek herhangi bir SSD’den daha yüksek bant genişliğine sahip olacağını söyledi. Röportaja göre PlayStation 5 konsolunun PlayStation ile uyumlu olacağı ve mevcut VR donanımını destekleyeceği sonuçları da çıkarılmış oldu.