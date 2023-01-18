Apple dün yaptığı tanıtımla beraber yeni nesil bilgisayar işlemcilerinden M2, M2 Pro ve M2 Max’i tanıttı. Birbirinden güçlü MacBook ve Mac Mini modellerinin yanı sıra ülkemizdeki ekonomik etmenler sebebiyle iPhone da zamlandı. Zamlanan fiyatlarla beraber iPhone 14 Pro Max 1TB hafızaya sahip modelin fiyatı 59.199 TL’ye yükseldi.

Peki sadece bir iPhone modelinin en üst hafızalı modeli yerine güncel ürünlerle Apple ekosistemi kurulur mu? Hangi ürünler satın alınabilir? Bu videoda güncel Apple ekosisteminde alabileceğiniz ürünlere yakından bakıyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz olsanız bu fiyatlarla bir akıllı telefon alır mıydınız ya da bir ekosistem oluşturur muydunuz?

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