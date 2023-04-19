Apple, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) 2023 versiyonunun 5 Haziran – 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Bu yıllık geliştirici etkinliği genellikle pek çok yeni donanım içermese de, bu yıl bir istisna olabilir. Bir rapora göre, Apple “Mac 15,3” kod adlı 15 inç MacBook Air modelinin testlerine başladı. Altında mevcut Apple M2 çipiyle aynı işlem gücüne sahip olacak. Bu, şirketin Mac’ler arasında tarihi bir satış düşüşüne hazırlandığı sırada geliyor.

IDC tarafından yayınlanan veriler, Mac sevkiyatlarının 2023’ün ilk çeyreğinde %40 düştüğünü gösteriyor. Bloomberg’in belirttiği gibi, bu rakamlar hissedarları için endişe verici olabilir, ancak Apple’ın henüz ilk çeyrek sonuçlarını açıklamadığını belirtmek gerekiyor.

Yaklaşan 15 inç MacBook Air hakkındaki bilgiler, Bloomberg tarafından yayınlanan geliştirici günlüklerinden elde edildi. Ayrıca, yeni MacBook Air’in 14 inç MacBook Pro ile aynı ekran çözünürlüğüne sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla, daha büyük ekran boyutuna rağmen, ekran piksel yoğunluğunda hafif bir azalma bekleniyor.

Rapor ayrıca, en az 8 GB RAM, sekiz birincil CPU çekirdeği ve 10 grafik çekirdeği gibi özelliklerin bulunduğunu belirtiyor. Bu özellikler, MacBook Air dahil olmak üzere birçok yeni nesil Mac üzerinde çalışan Apple M2 yonga seti ile uyumludur.

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Test edilen 15 inç MacBook Air’in macOS 14 çalıştırdığı bildiriliyor. Bu sürüm henüz halka açık değil ancak WWDC’de tamamı açıklanacak. Son olarak, Apple’ın 13 inç MacBook Air, temel model 13 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac için yeni modeller geliştirdiği de açıklandı. MacBook Pro’nun 16 ve 14 inçlik modelleri, 2024’ün ilk yarısına kadar Apple M3 yonga setleriyle güncellenecek.