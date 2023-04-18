Siri Apple kullanıcıları için tam bir çıkmaz haline gelmiş durumda. Bu, iPhone kullanıcıları için uzun yıllardır kafa karıştırıcı bir konuydu. Apple iPhone 4s, 2011 yılında dijital bir sesli asistan sunan ilk akıllı telefondu. O zamanlar bu sihir gibi görünüyordu. Ancak bugüne geldiğimizde Google Asistan’ın sektördeki açık ara en iyi dijital asistan olduğu açık. Bazıları Amazon’un Alexa’sının ikinci sırada, Siri’nin ise son sırada yer alması gerektiğini söylüyor. Apple, geç de olsa hatasını gördü ve Siri’yi geliştirmek için çalışmaya başladı. Görünen o ki iOS 17 ile Siri’de önemli bir değişiklik olacak!

Siri Ekranın Alt Kısmından Dinamik Ada’ya Taşınacak!

Bir Apple yazılım analisti, Apple’ın Siri’nin kullanıcı arayüzünü değiştirdiğine dair bir tweet attı. Sızıntı yapan kişi, iOS 17’de Siri arayüzünün ekranın alt kısmından ekranın üst kısmındaki Dinamik Ada’ya taşınacağını söylüyor. Şu anda, Siri’ye bir sorunuz ya da göreviniz olduğunda, ekranın alt kısmına yakın bir yerde dijital asistanı temsil eden bir küre animasyonu ve ekranın üst kısmında oldukça büyük bir kartta Siri’nin isteğinize cevabı beliriyor.

Siri kullanıcı arayüzünün Dijital Ada’ya taşınması, Siri’nin yanıtlarının görünme şeklini kolaylaştırabilir ve ekranın büyük bir bölümünü engellemesini önleyebilir. İnteraktif çentik diyebileceğimiz Dinamik Ada’nın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürüldüklerinde dört iPhone 15 modelinde de yer alması bekleniyor.

Dinamik Ada yalnızca iPhone 14 Pro modellerinde yer aldığından, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Siri’nin kullanıcı arayüzünü şekil değiştiren çoklu görev bildirim merkezine taşıma hamlesinden yararlanacak tek 2022 iPhone modelleri olacak.

Bloomberg’den Mark Gurman, haftalık Power On bülteninde bugün Siri’deki bir başka heyecan verici olası değişiklikten bahsetti. Apple, müşterilerini Siri ile ilk daha yakından etkileşime sokmak istiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu, dijital asistanı etkinleştiren “Hey Siri” uyandırma ifadesinden “Hey” kelimesini çıkarmak olacakmış gibi görünüyor. Bu sayede kullanıcılar sadece “Siri” diyerek Siri’yi etkinleştirebilecek.

Gurman’a göre “Hey “den kurtulmak göründüğünden çok daha zor. Gurman, bunun önemli miktarda yapay zeka eğitimi ve temel mühendislik çalışması gerektirdiğini söylüyor. Gurman’a göre yalnızca “Siri” demek sistemin kafasını karıştırabilir ve hatalı etkinleştirmelere neden olabilir.

Bloomberg yazarı, Apple’ın yeni Siri arayüzünü bu yıl içinde iOS 17’nin yayınlanmasıyla birlikte uygulamaya koyabileceğini ya da gelecek yıla kadar beklemek zorunda kalabileceğini söylüyor. Siri’nin bu gelişimini bizler de merakla takip ediyoruz. Umuyoruz ki Apple görsel değişiklikler dışında işlevsellik iyileştirmeleri de yapar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Siri eski ihtişamına kavuşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!