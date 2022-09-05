TECNO geçen hafta MEGABOOK T1’i Berlin’deki IFA etkinliğinde duyurdu. TECNO MEGABOOK T1, hafif, üstün bir MEGA performans dizüstü bilgisayarıdır. MEGABOOK T1, taşınabilirlik için ultra ince (14,8 mm) ve hafiftir (1,48 kg). Üç gün dayanan 17,5 saatlik pile ve taşınabilir 65W galyum nitrür (GaN) şarj cihazına sahiptir.

TECNO MEGABOOK T1, çift tonlu ve birkaç parlak şeritli Startrail Phantom ile türünün tek örneği bir tasarıma sahiptir. Megabook T1, tüm gün çalışma ve film izleme için %100 sRGB ve 350 nit ile 15,6 inç IPS FHD ekrana sahiptir ve ayrıca TÜV Göz Rahatlığı Sertifikasına sahiptir. Kendi geliştirdiği TECNO VOC ses sistemi, sürükleyici bir ses ve toplantı deneyimi sağlamak için DTS ve yapay zeka ile birlikte çalışır.

TECNO MEGABOOK T1, MEGA deneyimi için yapılmış Intel Core i5-1155G7 işlemci ile beraber geliyor. Ek olarak, depolama için iki seçeneğe sahiptir: 12GB RAM/512GB ve 16GB RAM/1TB SSD.

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Profesyonel tasarımcılar için bir Intel Core i7 çeşidi de sunuyor. MEGABOOK T1 9 bağlantı noktasına sahiptir ve yüksek frekanslı kullanım ve koşulların farkındadır. İki Type-C konektörü, bir HDMI bağlantı noktası, iki USB 3.0 bağlantı noktası, bir TF kart okuyucu, bir USB 3.1 bağlantı noktası ve iki USB 3.0 bağlantı noktası vardır.

Kaynak: Tecno Mobile