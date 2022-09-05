Bir sızıntı, Intel Emerald Rapids‘in olası özelliklerini yayınladı. Bu sunucu işlemcileri 64 çekirdek ve DDR5-5600 desteği alacaktı. Emerald Rapids gelecek yıl çıkacak ve gecikme nedeniyle henüz ortaya çıkmamış olan Sapphire Rapids‘in halefi olacak.

Tanınmış işlemci sızıntısı YuuKi_AnS’e göre Emerald Rapids, Sapphire Rapids’e göre birkaç iyileştirme alacak. Örneğin Intel, 64 P çekirdekli modeller sunarken Intel, Sapphire Rapids CPU’larını 56 çekirdeğe kadar tedarik ediyor. Ek olarak, Emerald Rapids, sızıntıya göre sekiz bellek kanalı ve kanal başına bir dimm kullanıldığında DDR5-5600 için resmi destek ile daha iyi bellek desteği alacak.

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I have redone it against intel's PDF file …

It should be more intuitive to understand …

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（Because of the recent legal dispute between me and the company I worked for, the update may have been very slow recently…） pic.twitter.com/gw0TlaSw6P — 结城安穗-YuuKi_AnS (@yuuki_ans) September 2, 2022

İşlemciler, daha önce 10nm Enhanced Superfin olarak bilinen Intel 7 işleminde yeniden üretiliyor. Çipler, Sapphire Rapids’in de kullandığı aynı LGA-4677 soketini kullanacak. Emerald Rapids’in mikromimarisinin neye dayandığı bilinmiyor. Örneğin, Sapphire Rapids, Alder Lake tüketici platformunda da kullanılan Golden Cove çekirdeklerine sahiptir. Muhtemelen Emerald Rapids, Raptor Lake’i temel alacak.

Intel Emerald Rapids işlemciler, PCIe 5.0’ı daha da destekleyecek ve x16, x8, x4 ve x2’den PCIe 4.0’a kadar çatallanma desteğiyle seksen 80 PCIe hattı sağlayacak. Yonga seti yirmi ek PCIe 3.0 hattı da sağlayacak. Emerald Rapids’in 2023 yılı için planlanması bekleniyor. Ancak Emerald Rapids’in selefi olan Sapphire Rapids, birden fazla ertelemeye uğradı. Bu işlemciler başlangıçta geçen yıl için planlanmıştı, ancak şimdi 2023’ün başına itildi.