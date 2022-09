Bir sızıntı, Intel Emerald Rapids‘in olası özelliklerini yayınladı. Bu sunucu işlemcileri 64 çekirdek ve DDR5-5600 desteği alacaktı. Emerald Rapids gelecek yıl çıkacak ve gecikme nedeniyle henüz ortaya çıkmamış olan Sapphire Rapids‘in halefi olacak.

Tanınmış işlemci sızıntısı YuuKi_AnS’e göre Emerald Rapids, Sapphire Rapids’e göre birkaç iyileştirme alacak. Örneğin Intel, 64 P çekirdekli modeller sunarken Intel, Sapphire Rapids CPU’larını 56 çekirdeğe kadar tedarik ediyor. Ek olarak, Emerald Rapids, sızıntıya göre sekiz bellek kanalı ve kanal başına bir dimm kullanıldığında DDR5-5600 için resmi destek ile daha iyi bellek desteği alacak.

