144 Hz tazeleme hızına sahip TCL’in üretimi 65C835 inelemesiyle karşınızdayız. EISA’dan 2022-2023 yılı en iyi premium mini led tv ödülünü alan bu modelin detaylarını aktarıyoruz.

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https://youtu.be/94LQm3-9za8

Not: Bu videoda yer alan TCL 65C835 Mini LED TV modeli inceleme örneği olarak Bilkom tarafından temin edilmiştir.

Detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/tvs/c835

Bilkom güvencesi ile Türkiye’de satılan ilk Google TV içeren Mini LED TV modeli olan 65C835, tasarım olarak şık ve önemli artılar ile beraber geliyor. HDR10+, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Onkyo 2.1 kanal ses sistemi, IMAX Enhanced gibi detaylarıyla beraber gelen modelin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

Quantum Dot teknolojisi ile Mini LED panel kullanan TCL, 288 bölgeli yerel karartma ve 2304 bölge mikro karartma alanlarıyla renkleri ve parlaklığı çok iyi ayarlayabilen cihaz, 1000 nit’e varan parlaklık avantajı da sunuyor. AMD FreeSync Premium Pro desteğiyle 144 Hz’e varan VRR desteği de sunan üründe Google TV arayüzü ile daha kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor.

Türkiye’de Üretilen ilk Mini LED Google TV

Daha önce TCL ile Türkiye’nin ilk Mini LED TV’sini pazara sunan Bilkom, yeni modellerle birlikte Türkiye’nin ilk Mini LED Google TV’sini yerli üretim olarak pazara sunan ilk marka olacak.

TCL, Türkiye’de üretilen ilk Mini LED Google TV unvanına sahip TCL C835 ve C935 modellerinde yerel karartma bölgelerinin sayısını 1920’ye kadar çıkararak görüntü kalitesinde çıtayı yükseltiyor. EISA Award’da 2022-2023 Premium Mini LED TV ödülünü alan C835, sinema kalitesinde ses ve görüntü deneyimi sunan IMAX Enhanced sertifikasına sahip.

TCL X925 Pro Mini LED 8K Google TV, sunduğu 2800 nit parlaklık ile gün ışığında bile en canlı ve renkli görüntüyü sağlarken OD-Zero teknolojisiyle de daha net ve canlı görüntüleri sunuyor.

Üstün QLED 4K teknolojisi ile öne çıkan C735 ve C635 modelleri, olağanüstü video oyun performansları ile kapsamlı bir eğlence deneyimi sunuyor. EISA Award’da 2022-2023 Best Buy LCD TV ödülüne layık görülen C735, aynı zamanda Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk 98’’ QLED Google TV’si unvanına sahip.

TCL’nin performans odaklı P serisinin yeni üyeleri P635 ve P735 ise; akıcı Google TV arayüzü ile ve görüntü kalitesiyle üst seviye deneyim sunuyor.

160’ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran TCL, dünya çapında yaklaşık 300 milyon kullanıcıya ürün sağlıyor. 2021’’de 24,6 milyon adet LCD TV sevkiyatı ile global çapta Pazar payı yüzde 11,5 büyüyen TCL, Bilkom iş birliği ile Türkiye’de üretim yapıyor ve Türkiye’nin en geniş Google TV ürün gamına sahip.