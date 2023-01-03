İnternette son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle sahte ve yalan haberler de artmış durumda. Bu videmuzda Aydoğan doğru habere nasıl erişebileceğinizi aktarıyor. Paylaşılan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek, haber kaynaklarını kontrol etmek gibi noktalarda dikkat etmeniz gerekenleri bu videoda görebilirsiniz.

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Maddeler ile Doğru Bilgi;

Başlıklara, video kesitlerine ve paylaşılan görsele hemen inanmak yerine içeriği kontrol edin.

Gördüğünüz bilgiyi mutlaka Google üzerinden aratıp başka kaynaklardaki varlığını ve doğruluğunu araştırın.

Bilgiyi sosyal medyadan paylaşan hesabın adına ve görseline kanmadan önce hesabı kontrol ederek sahte hesap olma durumunu mutlaka kontrol edin.

Gördüğünüz haberi paylaşan sayfa, internet sitesi vb. yerlerin gerçekliğini ve güvenilirliğini sorgulayın. Güvendiğiniz kaynaklarda benzer bilgi olup olmadığını kontrol edin.

Kaynak verilen paylaşımlarda mutlaka kaynağa giderek haberin ya da bilginin var olup olmadığına göz atın.

Haber görselini Google görsel aramadan araştırın, haberin tarihini mutlaka kontrol edin.

Teyit, Doğrula, Doğruluk ,Payı, Malumatfuruş gibi bilgi doğrulama portallarına mutlaka göz atın.

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok gibi platfromların kendi doğrulama uyarılarına mutlaka göz atın.

Son olarak sizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen, paylaşma ve konu hakkında yorum yapma isteği bulunduran haberin doğruluğundan emin olmadan paylaşmayın.

Gördüğünüz yanlış bilgi içeren paylaşımları uyarın, çevrenizden biri ise bilgilendirin.