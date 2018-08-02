13.000 mAh bataryalı telefon testte: Ulefone Power 5 inceleme

Ulefone Power 5 inceleme videomuzda, özellikle batarya kapasitesi ile öne çıkan telefonun tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bu cihazı bize incelememiz için gönderen Abdullah Aydemir‘e çok teşekkür ederiz.

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Ulefone Power 5 inceleme

Model yüksek kapasiteli bataryası nedeniyle günümüz akıllı telefonlarına oranla bir hayli ağır ve kalın. En kalın noktasında 15.8 mm kalınlığında olan cihaz 330 gram ağırlığa sahip. Koyu gri tek renk seçeneğine sahip telefon, metal kasa kullanıyor olsa da deri görünümü kazandırılmış bazı plastik bölümlerle dikkat çekiyor. Telefonun yan tarafında deklanşör tuşuyla birlikte parmak izi sensörü yer alırken, yüz tanıma sisteminin de olduğunu belirtelim.

6 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve 18:9 görüntü oranı sunan Ulefone Power 5 modelinde %90.8 olduğu ifade edilen bir ekran kasa oranı yer alıyor. Ancak kullandığımız süre boyunca ekran deneyiminin biraz daha iyi olması gerektiğini düşündüğümüzün de altını çizmeliyiz. Donanım bileşenlerine baktığımızda cihaz gücünü MediaTek MT6763 işlemcisinden alıyor ve bu işlemciye Mali-G71 MP2 grafik birimi eşlik ediyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama sunan telefonda 256 GB’a kadar microSD kart desteği de sunulmuş durumda.

Arka tarafta F/1.8 diyafram değeriyle 21 MP + 5 MP (Sony IMX230 sensör) çift kamera, ön tarafta ise 8 MP + 5 MP olmak üzere yine çift kamera ile gelen telefon, bu sayede donanımsal olarak bokeh efektine sahip fotoğraflar ortaya çıkartabiliyor.

Pil konusunda değinecek olursak PCMark Battery testinde 22 saatlik bir test sonuuc alan telefon, günlük kullanımda ortalama 3-4 güne varan bir pil ömrü vadediyor. Ayrıca kutudan çıkan 5V/5A şarj adaptörü ile pili 2.5 saatte doldurabilmek mümkün.