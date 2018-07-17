13.000 mAh bataryalı telefon elimizde: Ulefone Power 5

Sevgili takipçimiz Abdullah Aydemir, kendisine satın aldığı 13.000 mAh bataryalı akıllı telefon Ulefone Power 5‘i incelememiz için ofise getirdi. Biz de bu videomuzda hem telefonun kutusunu açtık hem de tasarımına ve genel özelliklerine yakından baktık.

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Ulefone Power 5 neler sunuyor?

13.000 mAh bataryası dolayısıyla bir hayli kalın ve ağır bir telefon olan Ulefone Power 5, en kalın noktasında 15.8 mm kalınlığa ve 330 gram ağırlığa sahip. Telefon 6 inç boyutlu ekranla gelirken, bu ekranda 18:9 görüntü oranı ve FullHD+ çözünürlük kullanıyor.

Gücünü MediaTek MT6763 işlemcisinden alan telefonda bu işlemciye 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını 256 GB‘a kadar microSD kart desteğiyle birlikte arttırabilmek mümkün. Hem önde hem de arkada çift kamera sunan telefonun ön tarafında 8 MP + 5 MP, arka tarafında ise 21 MP + 5 MP‘lik kameralar bulunuyor. Güvenlik noktasında ise parmak izi sensörüyle beraber, yüz tanıma sisteminin de olduğunu belirtelim.

Tam 13.000 mAh gibi görülmemiş bir pil kapasitesi sunan cihaz, kutudan 5V, 5A “Süper hızlı şarj” adaptörü ile birlikte çıkıyor ve 10W kablosuz şarj da destekliyor. Akıllı telefonun web sitesinde yer alan bilgilere göre cihaz 1.100 saat bekleme süresi 52 saat konuşma süresi sunuyor.