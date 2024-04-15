Galaxy S22 Galaxy AI alacak mı diye soranlar için Samsung cephesinden harika haberler geldi. Samsung, Galaxy AI alacak telefonlar listesine yeni eklemeler yaptığını duyurdu. İşte Galaxy AI alacak cihazlar.

İçindekiler Galaxy AI Alacak Telefonlar ve Tabletler Listesi Genişledi

Galaxy AI Alacak Telefonlar ve Tabletler Listesi Genişledi

Samsung, Galaxy S24 serisi ile başlayan Galaxy AI furyasının ardından, bu yapay zeka özelliklerini 2023 amiral gemisi cihazlarına sundu ve 100 milyon kullanıcıya ulaştırdı.

Ancak şimdi daha fazlası var. Samsung, 2022 amiral gemisi cihazlarını da güncelleyeceğini doğruladı. Bu cihazlar arasında telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletler bulunuyor.

Galaxy AI alacak cihazlar listesine aşağıdaki modeller de eklendi:

Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Flip 4 Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra



Bu yapay zeka özellikleri 2022 amiral gemisi cihazları için One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak gelecek. Güncelleme, bir dizi yeni özelliği içerecek:

– Google ile Arama Dairesi

– Sohbet Yardımı

– Tercüman

– Canlı Çeviri

– Not Yardımı

– Transkript Yardımı

– Tarama Yardımı

– Üretken Düzenleme

– Öneriyi ve Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Duvar Kağıdını Düzenle

Samsung, güncellemenin Mayıs ayının başlarında kullanıma sunulacağını belirtiyor. Hatırlatmak gerekirse, bu yapay zeka özelliklerinin kullanımı 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz olacak. Ancak hangi özelliklerin ne kadara mal olacağı henüz belli değil.

Kore’deki Samsung Topluluk Forumları’ndaki bir moderatör, 2022 cihazlarının bir yapay zeka güncellemesi alacağını doğruladı. Ayrıca moderatör, bazı 2021 modellerinin sınırlı özelliğe sahip olacağını iddia etti.

Bu modeller arasında Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy S21 serisi de bulunuyor. Ancak bu bilgi resmi bir Samsung basın bülteni tarafından henüz doğrulanmadı.

Şu ana kadar yapay zeka özellikli Samsung cihazlar arasında 2023 ve 2024 yılının amiral gemileri yer alıyor. Görünen o ki, şirket eski amiral gemisi telefon ve tabletlerini de unutmayacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy AI Türkçe desteği geliyor, Samsung yüzleri güldürecek

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!