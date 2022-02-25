12. Nesil Intel İşlemcili Nokia PureBook Pro Dizüstü Bilgisayar Tüm Dünyada Piyasaya Sürüldü!

Nokia, küresel pazarlar için yeni PureBook Pro dizüstü bilgisayarını duyurdu. Bu dizüstü bilgisayarlar, şirketin birçok pazardaki kullanıcıların Nokia dizüstü bilgisayarlarını kolaylıkla satın almalarını sağlayacak olan Fransız şirketi OFF Global ile olan işbirliğinin bir sonucudur. Bu lisans sözleşmesi ile birlikte OFF Global, Nokia dizüstü bilgisayarlarının dünya çapında tasarımından ve satışından sorumlu olacaktır.

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Nokia PureBook Pro Özellikleri

Nokia PureBook Pro iki ekran seçenekleri ile birlikte geliyor: 15,6 inç ve 17,3 inç. Her iki model de LED panellere sahiptir ve Full HD ekran çözünürlüğünü destekliyor.

Dizüstü bilgisayar, Intel UHD Graphics ile birleştirilmiş en yeni 12. Nesil Intel Core i3-1220P işlemci tarafından desteklenmektedir. Bu, yakın zamanda duyurulan 12. Nesil Intel işlemcinin aynısıdır ve ayrıca 28W gücü destekliyor. Bilgisayarda 8 GB DDR4 RAM ve 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD depolama seçeneği mevcut. Nokia PureBook Pro, 2 MP web kamerası ve görüntülü arama oturumları için dahili mikrofon ile birlikte geliyor.

Nokia PureBook Pro ayrıca farklı pil boyutlarına sahiptir. 15,6 inçlik modelde 63Wh pil bulunurken, 17,3 inçlik model 57Wh pille destekleniyor. Her ikisi de 30 dakikada %60 şarj işaretine ulaştığı iddia edilen bir USB Type-C bağlantı noktası üzerinden hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca arkadan aydınlatmalı bir klavyeside mevcut. İşletim sistemi Windows 11 çalıştıracak ve ayrıca bir parmak izi desteğide yer alıyor.

Ek ayrıntılar arasında 4 x 8 Ohm / 1 W hoparlör desteği, 3,5 mm ses jakı, USB 3.2 Tip-A bağlantı noktası, 2 USB Tip-C bağlantı noktası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth sürüm 5.0 ve bir MicroSD kart okuyucu diğer özellikleri arasında yer alıyor.Ağırlık olarak ise, 15,6 inçlik model 1,7 kg ağırlığında ve 17,3 inçlik model 2,5 kg ağırlığında ve biraz daha ağır. 15.6 inçlik Nokia PureBook Pro, 699 Euro ve 17,3 inçlik varyant için 799 Euro olarak fiyatlandırılıyor.