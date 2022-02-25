Windows 11 Yeni İnsider Güncellemesi İle Tablet Kullanıcılarına Yeni Özellikler Getiriyor!

Windows 11, Dev Channel için başka bir Insider Preview Build sürüm 22563 sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, tablet için optimize edilmiş bir görev çubuğu, widget içeriğinde bazı iyileştirmeler ve daha fazlası gibi birkaç yeni özellik getiriyor.

Windows 11 Insider Önizleme Derlemesi 22563 Özellikleri

İlk olarak güncelleme, tablet ve dokunmatik modu için özel olarak yapılmış yeni bir görev çubuğu ekliyor. Görev çubuğunun bu sürümü, kullanıcı bu görev çubuğunun iki durumuna yer açmak için 2’si 1 arada aygıtın klavyesini çıkardığında veya katladığında görünür olacak.

Eski sürüm, daha fazla görüntüleme alanına yer açmak için görev çubuğunu sıkıştıracak ve yalnızca önemli durum simgelerine erişim sağlayacaktır. İkinci moda gelince, görev çubuğunu bir dokunma hareketiyle daha erişilebilir ve kullanımı daha kolay hale getirecek. Kullanıcılar, ekranın alt kısmından yukarı veya aşağı kaydırarak modları değiştirebilecekler.

Bu özelliğe Ayarlar -> Kişiselleştirme -> Görev Çubuğu -> Görev Çubuğu davranışları’na giderek ve yeni “Cihazınızı tablet olarak kullanırken görev çubuğunu otomatik olarak gizle” seçeneği belirlenerek erişilebilir. Varsayılan olarak etkinleştirilecektir.

Windows 11 Build 22563 ayrıca, kullanıcıların haber akışları aracılığıyla yeni pencere öğelerini ve haber içeriğini kolayca bulmasına ve erişmesine olanak sağlamak için artık haber akışı içeriğini içerecek olan pencere öğeleri için bazı değişiklikler de getiriyor. Amaç, widget’lara daha dinamik içerik getirmektir. Daha fazla kişiselleştirmenin yakında ulaşması bekleniyor.

BT yöneticileri ve öğrenciler için de yenilikler mevcut. Windows 11, BT yöneticilerinin, öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için Windows Update bildirimlerini kapatma olanağına sahip olacak. Bunun için yöneticiler, Grup İlkesi Düzenleyicisi’ni açıp Bilgisayar yapılandırması -> Yönetim Şablonları -> Windows Bileşenleri -> Windows Güncelleme -> Son kullanıcı deneyimini yönet -> Güncelleme bildirimleri için seçenekleri görüntüleme seçeneğine gidebilir.

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Windows 11 Build 22563, çoklu görev deneyimine de küçük bir değişiklik getirdi. Artık bir Microsoft Edge sekmesini yakaladığınızda, Windows 11 PC‘niz Snap Assist’te birlikte kullanılacak en alakalı sekmeleri görüntüleyecektir. Kullanıcılar bu özelliği her zaman Ayarlar -> Sistem -> Çoklu Görev bölümünden özelleştirebilir. Ek değişiklikler arasında Hızlı Erişim araması için daha fazla seçenek, 37 yeni emoji için Emoji 14.0, giriş ekranında güncellenmiş erişilebilirlik penceresi ve bir dizi düzeltme yer alıyor. Detayları buradan inceleyebilirsiniz.

Yeni Windows 11 Insider Preview Build 22563, Insider kullanıcılarına sunulmaya başlandı ve tıpkı geçen hafta yayınlanan güncelleme gibi düzenli bir güncellemeyle karıştırılmamalıdır. Bu nedenle, bu değişikliklerin genel izleyici kitlesine sunulması biraz zaman alacaktır.