Eğlence sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir fırtına kopmak üzere gibi görünüyor. Peki Suudi Arabistan’ın devasa yatırımları bu kez Warner Bros için mi geliyor? 57 milyar dolarlık dev bir teklif gerçekten masada mı, bu adım küresel medya rekabetini nasıl etkiler, Türkiye’deki içerik ekosistemi bu süreçten nasıl etkilenir?

Suudi Arabistan Warner Bros için milyar dolarlık teklif yaptı!

Warner Bros etrafında dönen bu yeni kulis bilgileri, Suudi Arabistan’ın stratejik planı olan Vizyon 2030 kapsamında eğlence sektörünü büyütme hedefiyle doğrudan örtüşüyor. Üstelik fonun, rakiplerini geride bırakmak için tamamen nakit teklif hazırladığı, yani satın alma sürecini uzatacak karmaşık hisse işlemlerinden kaçındığı konuşuluyor.

Bu durum, Warner Bros gibi köklü bir medya devinin masaya oturması için oldukça güçlü bir motivasyon yaratıyor. Suudi Arabistan Varlık Fonu, kısa süre önce Electronic Arts’ı 55 milyar dolara satın almıştı. Aynı agresif yaklaşımın şimdi de geçerli olduğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir: Sydney Sweeney OnlyFans açıyor! Ama beklediğiniz gibi değil!

Öte yandan Comcast’in olası bir rekabet süreci için Goldman Sachs ve Morgan Stanley ile çalışmaya başladığı aktarılıyor. Yani yalnızca Suudi fonu değil; ABD merkezli medya devleri de satın alım için hazırlık yapıyor. Dahası, Paramount, Skydance ve Netflix gibi devler de aynı şirketi satın alma listesine almış durumda. Tüm teklifler için son tarihin 20 Kasım olarak belirtilmesi, sürecin oldukça sıcak ilerlediğini gösteriyor.

Warner Bros yönetimi, ekim ayında şirketin tamamının veya bir bölümünün satışı dahil olmak üzere çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladığını açıklamıştı. Ancak bugüne kadar Paramount’un yaptığı üç teklifin reddedildiği de biliniyor. CEO David Zaslav, şirket için 70 milyar dolara çıkabilecek bir değerleme hedefliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirket için hazırlanan bu dev satın alma girişimi küresel eğlence pazarını nasıl etkiler? Türkiye’deki içerik ekosistemi açısından böyle bir satın alma ne anlama gelir? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!