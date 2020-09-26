Tablet/Notebook/Laptop
11. nesil Intel işlemcili Huawei laptop sızdırıldı!
Huawei, son zamanlarda yaptığı hamlelerle laptop pazarında da adından söz ettirmeye başladı. Fiyat/performans alanında Matebook D14 ve D15 ile adından oldukça söz ettiren şirket Matebook X ve 14 gibi modelleriyle de tepeyi hedefliyor. Bu doğrultuda UserBenchmark adlı benchmark testinde görülen yeni modelleri ise Matebook X serisine yeni bir eklenti olabilir.
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Yeni Huawei laptop neler sunuyor?
UserBenchmark’ta görülen ve ‘_rogame’ tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yeni Huawei dizüstü bilgisayarın en göze çarpan özelliği 11. nesil Intel işlemciyle gelmesi. Intel Core i7-1160G7 barındıran bu bilgisayar, ayrıca 16 GB LPDDR4x standardında 4266 MHz hıza sahip RAM ve 512 GB SSD gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Anakartı XXXX EULD-WXX9-PCB olarak görüntülenen bu model, 3:2 en-boy oranına ve 3000 x 2000 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunduruyor.
[Userbenchmark]
Huawei TigerLake laptop
XXXX EULD-WXX9-PCB
> i7-1160G7
> 16GB LPDDR4x 4266MHz
> 3:2 screen with resolution of 3000×2000https://t.co/6Eoi31SO0v
— _rogame (@_rogame) September 25, 2020
Sızdırılan bu laptop modelinin Huawei tarafından nasıl bir isimlendirmeyle tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Bazı söylentilere göre yeni model Matebook X ya da Matebook X Pro’nun devamı niteliği taşıyabilir. Her iki model de 10. nesil Intel işlemciler ve LPDDR3 RAM içeriyordu. Bu bağlamda şirketin bu yeni laptopu birkaç kademe geliştirilmiş diyebiliriz.
Ancak Huawei’nin bu bilgisayarı 2020 içinde tanıtıp tanıtmayacağı dahi muamma. Zira şirket, Matebook X Pro 2020 modelini yaklaşık yedi ay önce ve Matebook X 2020’yi ise bu ay içerisinde tanıttı. Bu sebeple her ne kadar bu modelin ne zaman tanıtılacağı belli olmasa da tanıtıldığı zaman büyük bir etki yaratacağı kesin. Matebook serisinin tasarım hatları ve taşınabilirliği de işin içine girdiği zaman karşımızda tüm açılardan etkileyici bir laptop görebiliriz.
Haber
Intel, Huawei ile çalışmak için ABD lisansı aldı!
ABD yaptırımları nedeniyle geçtiğimiz aylarda Huawei‘nin Amerika teknolojisi ve ekipmanlarını kullanması resmen yasaklanmıştı. Şimdi ise şirket adına oldukça iyi haberler var. Çinli kaynaklar, Intel‘in Huawei ile çalışabilmek için ABD‘den lisans aldığını söylüyor. Bu, Huawei‘nin donanım için Intel‘den çip sipariş edebileceği anlamına geliyor.
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Intel ve AMD, Huawei ile iş birliğine devam mı edecek?
Geçtiğimiz günlerde AMD, ABD‘nin yasaklanan şirketler listesinde bulunan Huawei ile iş birliği yapmaya devam edebilmek için lisans aldı. Ancak AMD henüz hangi şirketlerin Huawei ile iş birliği yapmasına izin verildiğini açıklamadı. Bu, ABD‘nin Huawei ve diğer Çinli üreticilerle iş yapmak için hala lisans verilebildiğini de doğruluyor. Bu nedenle Huawei, gerekli tedarikçilerle yeniden ilişki kurabilir ve bulunduğu bu çıkmazdan çıkabilir. Bugün ortaya çıkan Intel‘in lisans aldığı raporları ise bunu doğrular nitelikte. AMD ve Intel ile yapılan iş birliği, şirketin dizüstü bilgisayar pazarında aktif bir şekilde üretim yapmasını sağlayacak.
Bazı Çinli üreticilerin de Huawei ile iş yapabilmek için ABD’ye başvurması üzerine şirket bazı ürünlerde fiyatları artırdı. Bazı ürün modellerinde %40’a varan artış gerçekleşti. Bu cihazların maliyetinin 60-74$ arasında artış yaşaması bu artışın sebebi olarak gösteriliyor. Şirketin cihaz üretimi zora girdiği için kullanıcılar, piyasadan ürünleri toplamaya başladı. Fakat Huawei, eski anlaşmalarını yenileyip yeni cihazlar ortaya çıkarmak için çalışıyor.
Akıllı Telefonlar
AMD, Huawei ile iş birliği için lisans aldı!
Geleceği konusunda hala bazı belirsizlikler bulunan Huawei, her şeye rağmen projelerini ve ürünlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket için Eylül başından bu yana işler oldukça zorlaştı. Samsung, WD, Micron, Kioxia ve Sharp ile yapılan ticaretin kesilmesi üzerine firma zor zamanlar geçiriyor. Huawei‘nin böyle bir durumda düzenli bir işleyiş elde etmesi zor gözüküyor. Fakat bugün ortaya çıkan AMD lisansı ile bazı şeylerin yoluna girebileceği umudu oluştu.
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AMD, Huawei ile iş birliğini sürdürecek mi?
Qualcomm, Samsung ve MediaTek ile ABD yüzünden çalışamaz hale gelen şirket AMD ile çalışmak için lisans aldı. AMD‘nin Başkan Yardımcısı, şirketin Huawei‘ye tedarikte bulunmak için lisans aldığını doğruladı. ABD‘nin Huawei‘ye uyguladığı yasağa rağmen AMD‘nin lisans alması oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Çin‘de fiyat artışı ve ABD ambargosuna rağmen büyük ölçüde Huawei cihazlar alınmaya devam ediyor. Şirket her ne kadar zor bir dönemden geçse de kullanıcılar firmayı destekliyor.
Huawei, yasaklar yüzünden maliyetlerde büyük artış yaşadı. Bu da telefon ve diğer akıllı cihazların fiyatlarında artışa neden oldu. Kullanıcılar fiyat artışının ve ürün stoklarının az kaldığının farkında. Bu sebeple Huawei cihazların satışları artmış durumda. Analistler, şirketin bileşen stoğunun gelecek senenin ortasına kadar yeterli olacağını söylüyor. Çin milliyetçiliği, firmanın en önemli kaynaklarından biri. Önümüzdeki sene de kullanıcılar Huawei‘yi desteklemeye devam ederse bu çıkmazdan çıkılması daha kolay hale gelebilir.
Genel
Samsung Galaxy Tab Active 3 canlı görüntülendi!
Samsung Galaxy Tab Active 3 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın en son 2017‘de çıkardığı serinin son üyesi ilk kez görüntülendi.
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Samsung Galaxy Tab Active 3 tasarım detayları ortaya çıktı!
Tablet piyasasında önemli bir yere sahip olan Samsung, uzun zamandır geliştirmediği Active serisi için yeni bir ürün getiriyor. Galaxy Tab Active 3 ile kullanıcılarını karşılayacak olan firmanın yeni tableti ilk kez görüntülendi. SamMobile‘da ortaya çıkan haber ile görüntülenen tablet, genel yapı itibariyle Active serisinin tasarım anlayışını korumakta. Teknik özellikleri daha önce belli olan tablet, dayanıklı yapısı nedeniyle saha görevlerinde oldukça tercih edilmekte. 8 inçlik LCD ekran boyutuna sahip olacak cihazın görüntülerden de anlaşılacağı üzre ön tarafında üç adet fiziksel tuş bulunmakta.
Geçtiğimiz haftalarda Geekbench üzerinde görüntülenen cihaz, Exynos 9810 işlemcisi ile bizleri karşılamakta. 4 GB RAM‘e sahip olacak tablet 64 ve 128 GB‘lık depolama alanı seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca tabletin 5000 mAh batarya kapasitesinin olacağı öğrenildi. Toplamda iki adet kameranın bulunduğu tablet de, ön kamera 5 MP değerini alırken, arak kamera ise 13 MP olarak bizleri karşılıyor. MIL-STD-810 dayanıklılık standartlarına sahip olacak tablet IP68 sertifikası ile piyasaya çıkacak. Çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan cihazın, tahminlere göre yıl sonuna kalmadan piyasada yerini alması bekleniyor.