11. nesil Intel işlemcili Huawei laptop sızdırıldı!

Huawei, son zamanlarda yaptığı hamlelerle laptop pazarında da adından söz ettirmeye başladı. Fiyat/performans alanında Matebook D14 ve D15 ile adından oldukça söz ettiren şirket Matebook X ve 14 gibi modelleriyle de tepeyi hedefliyor. Bu doğrultuda UserBenchmark adlı benchmark testinde görülen yeni modelleri ise Matebook X serisine yeni bir eklenti olabilir.

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Yeni Huawei laptop neler sunuyor?

UserBenchmark’ta görülen ve ‘_rogame’ tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yeni Huawei dizüstü bilgisayarın en göze çarpan özelliği 11. nesil Intel işlemciyle gelmesi. Intel Core i7-1160G7 barındıran bu bilgisayar, ayrıca 16 GB LPDDR4x standardında 4266 MHz hıza sahip RAM ve 512 GB SSD gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Anakartı XXXX EULD-WXX9-PCB olarak görüntülenen bu model, 3:2 en-boy oranına ve 3000 x 2000 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunduruyor.

[Userbenchmark] Huawei TigerLake laptop XXXX EULD-WXX9-PCB

> i7-1160G7

> 16GB LPDDR4x 4266MHz

> 3:2 screen with resolution of 3000×2000https://t.co/6Eoi31SO0v — _rogame (@_rogame) September 25, 2020

Sızdırılan bu laptop modelinin Huawei tarafından nasıl bir isimlendirmeyle tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Bazı söylentilere göre yeni model Matebook X ya da Matebook X Pro’nun devamı niteliği taşıyabilir. Her iki model de 10. nesil Intel işlemciler ve LPDDR3 RAM içeriyordu. Bu bağlamda şirketin bu yeni laptopu birkaç kademe geliştirilmiş diyebiliriz.

Ancak Huawei’nin bu bilgisayarı 2020 içinde tanıtıp tanıtmayacağı dahi muamma. Zira şirket, Matebook X Pro 2020 modelini yaklaşık yedi ay önce ve Matebook X 2020’yi ise bu ay içerisinde tanıttı. Bu sebeple her ne kadar bu modelin ne zaman tanıtılacağı belli olmasa da tanıtıldığı zaman büyük bir etki yaratacağı kesin. Matebook serisinin tasarım hatları ve taşınabilirliği de işin içine girdiği zaman karşımızda tüm açılardan etkileyici bir laptop görebiliriz.