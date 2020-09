Google Pixel 5 tasarımına ait yeni bir görsel sızdırıldı!

Qualcomm’un 6nm üretim teknolojisiyle üretilecek ilk işlemcisi Snapdragon 775G hakkında yeni detaylar açığa çıktı. Sızıntılara göre, Snapdragon 700 serisi işlemcilerin yeni üyesi ciddi performans artışları vaat ediyor.

İlginizi çekebilir: 5G destekli Qualcomm Snapdragon 750G tanıtıldı!

Qualcomm, Snapdragon 700 serisinin yeni üyesi Snapdragon 775G üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji dünyası hakkında yaptığı tahminlerle tanınan Roland Quandt, ‘Cedros’ kod adlı SM7350 model numarasına sahip yeni 700 serisi işlemci hakkında çeşitli detaylar verdi. 775G, 7nm ile üretilen selefi 765G’den farklı olarak 6nm ile üretilecek. Sızıntılara göre yeni işlemcide çok ciddi bir sıçrama gerçekleşecek. Snapdragon 775G’nin, 765G’ye göre yüzde 40 daha hızlı bir işlemci olacağından söz ediliyor. Grafik işlemci tarafında ise 775G, 765G’ye göre yüzde 50 daha daha güçlü olacak.

Their testing platform is high end: 12 GB LPDDR5 (!) RAM, 256GB UFS 3.1 storage, 120Hz screen. SM7350 seems closely related to SM8350, so 7-series is in for a rather massive upgrade, from what it looks like.

— Roland Quandt (@rquandt) September 24, 2020