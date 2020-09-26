Google Pixel 5 tasarımına ait yeni bir görsel sızdırıldı!

Google Pixel 5, piyasaya çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Cihazın sızdırılan prototip görsellerinde arka taraf tasarım detayları belli oldu.

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Google Pixel 5 ilginç bir tasarım ile geliyor!

Google, akıllı telefon dünyasındaki en önemli markalarından biri olan Pixel serisine yeni üyeler getirmeye hazırlanıyor. Pixel 5 ailesi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçmiş durumda. Serinin baz modeli olarak lanse edilen Google Pixel 5 de, yeni detayları ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Orta üst seviye özellikleri ile piyasaya çıkacağı kesinleşen akıllı telefonun, geçtiğimiz günlerde tasarım detayları sızdırılmıştı. Render görüntüleri üzerinden tasarımı öğrenilen akıllı telefonun şimdi de prototip görüntüleri sızdırıldı. Arka panelin gözler önüne serildiği sızıntıya göre Google, yeni akıllı telefonunda hem mat hem de parlak tasarıma sahip ikiye bölünmüş panel ile hayranlarını karşılayacak.

2016 yılında çıkan ilk Pixel modeline benzetilen tasarım anlayışı oldukça ilginç karşılandı. Ayrıca elde edilen bilgilere göre akıllı telefon 3.5 mm’lik kulaklık girişine de sahip olacak. 5G özelliği ile dikkat çeken Pixel 5 gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. 15 Ekim tarihinde piyasaya çıkış yapacak akıllı telefon, ne yazık ki ülkemizde piyasaya çıkmayacak. Öte yandan çıkışına yakın bir süre kala cihazın fiyatı hakkında kesin bir bilgi henüz yer almamakta.