Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 tasarımına ait yeni bir görsel sızdırıldı!
Google Pixel 5, piyasaya çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Cihazın sızdırılan prototip görsellerinde arka taraf tasarım detayları belli oldu.
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Google Pixel 5 ilginç bir tasarım ile geliyor!
Google, akıllı telefon dünyasındaki en önemli markalarından biri olan Pixel serisine yeni üyeler getirmeye hazırlanıyor. Pixel 5 ailesi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçmiş durumda. Serinin baz modeli olarak lanse edilen Google Pixel 5 de, yeni detayları ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Orta üst seviye özellikleri ile piyasaya çıkacağı kesinleşen akıllı telefonun, geçtiğimiz günlerde tasarım detayları sızdırılmıştı. Render görüntüleri üzerinden tasarımı öğrenilen akıllı telefonun şimdi de prototip görüntüleri sızdırıldı. Arka panelin gözler önüne serildiği sızıntıya göre Google, yeni akıllı telefonunda hem mat hem de parlak tasarıma sahip ikiye bölünmüş panel ile hayranlarını karşılayacak.
2016 yılında çıkan ilk Pixel modeline benzetilen tasarım anlayışı oldukça ilginç karşılandı. Ayrıca elde edilen bilgilere göre akıllı telefon 3.5 mm’lik kulaklık girişine de sahip olacak. 5G özelliği ile dikkat çeken Pixel 5 gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. 15 Ekim tarihinde piyasaya çıkış yapacak akıllı telefon, ne yazık ki ülkemizde piyasaya çıkmayacak. Öte yandan çıkışına yakın bir süre kala cihazın fiyatı hakkında kesin bir bilgi henüz yer almamakta.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 775G, yeni detaylarla ortaya çıktı
Qualcomm’un 6nm üretim teknolojisiyle üretilecek ilk işlemcisi Snapdragon 775G hakkında yeni detaylar açığa çıktı. Sızıntılara göre, Snapdragon 700 serisi işlemcilerin yeni üyesi ciddi performans artışları vaat ediyor.
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Qualcomm’un 6nm ilk işlemcisi Snapdragon 775G olacak
Qualcomm, Snapdragon 700 serisinin yeni üyesi Snapdragon 775G üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji dünyası hakkında yaptığı tahminlerle tanınan Roland Quandt, ‘Cedros’ kod adlı SM7350 model numarasına sahip yeni 700 serisi işlemci hakkında çeşitli detaylar verdi. 775G, 7nm ile üretilen selefi 765G’den farklı olarak 6nm ile üretilecek. Sızıntılara göre yeni işlemcide çok ciddi bir sıçrama gerçekleşecek. Snapdragon 775G’nin, 765G’ye göre yüzde 40 daha hızlı bir işlemci olacağından söz ediliyor. Grafik işlemci tarafında ise 775G, 765G’ye göre yüzde 50 daha daha güçlü olacak.
Their testing platform is high end: 12 GB LPDDR5 (!) RAM, 256GB UFS 3.1 storage, 120Hz screen. SM7350 seems closely related to SM8350, so 7-series is in for a rather massive upgrade, from what it looks like.
— Roland Quandt (@rquandt) September 24, 2020
Quandt’ın söylemlerine göre, Snapdragon 775G 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip 120 Hz ekranlı amiral gemisi seviyesi denebilecek bir platform üzerinde test ediliyor. Buradan yola çıkarak Snapdragon 775G’nin üst düzey donanımlara destek vereceğinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda Snapdragon 775G’nin, SM8350 model numaralı Qualcomm’un yeni amiral gemisi seviyesi işlemcisi olacak olan Snapdragon 875’e oldukça yakın olduğu belirtilmiş. Snapdargon 775G’nin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak selefi 765G’nin geçtiğimiz yılın Aralık ayında tanıtıldığını göz önünde bulundurursak benzer zamanlarda çıkacağını tahmin edebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A33 (2020) birçok sertifika sitesinde ortaya çıktı!
Oppo, A33 (2020) adındaki yeni modelini yakında tanıtmaya hazırlanıyor. İsimden de anlaşılabileceği üzere bu telefon, şirketin 2015’te tanıtılan orijinal A33 modelinin yenilenmiş ve günümüz standartlarına uygun hâle getirilmiş versiyonu olacak. Model, bugün ise Endonezya’nın TKDN, Hindistan’ın BIS ve Tayland’ın NBTC sertifikalarını aldı.
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Oppo A33 (2020) hakkında bildiklerimiz!
Bu sertifika sitelerinde yapılan listelemelere göre, Oppo A33’ün 2020 versiyonu CPH2137 model numarasına sahip. Henüz bu sertifikalarla birçok bilgiyi elde edemesek de cihazın LTE bağlantıyı destekleyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla 5G’yi desteklemeyecek olan cihazın bir fiyat/performans modeli olması bekleniyor. Sonundaki 2020 takısı sebebiyle yıl bitmeden tanıtılmasını beklediğimiz telefonla ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
2015 yılında tanıtılan orijinal Oppo A33’ü hatırlayacak olursak o telefon 5 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Snapdragon 410 ile birlikte 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı barındıran cihaz, 2400 mAh’lik bataryayla geliyordu. Arka tarafta bulunan 8 MP’lik ana kamera ve öndeki 5 MP’lik ön kamera ise zamanın standartlarını karşılar nitelikteydi. Android’in 5.1 Lollipop sürümünü barındıran model, 2015 için popüler özellikleriyle dikkat çekiyordu.
Bu bakış açısından yola çıkarsak Oppo A33 (2020) modelinin de dörtlü arka kamera dizilimi, delik tasarımında ön kamera ve hızlı şarj gibi günümüz trendlerine ayak uydurması beklenebilir. Bu sertifikalardan sonra çok yakında tanıtılmasını beklediğimiz telefonla ilgili Oppo, henüz resmi bir tarih belirtmedi.
Akıllı Telefonlar
2020 ikinci çeyrekte telefon fiyatları %10 arttı!
Counterpoint isimli teknoloji pazar araştırma şirketi, büyük pazarlardaki telefon satış fiyatları hakkında bir rapor yayınladı. Bu pazarlar: Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğru ve Afrika, Asya Pasifik ve Çin. Rapora göre, ortalama telefon satış fiyatları, 2020’nin ikinci çeyreğinde Latin Amerika hariç bütün pazarlarda artış gösterdi.
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Telefon fiyatları %10 arttı
Rapora göre, en büyük artış Çin’de yaşandı. Buna göre Çin’de ortalama fiyat %13 artarak 310 dolara ulaştı. Asya Pasifik’te %11 artış gözlenirken ortalama satış fiyatı 243 dolara ulaştı. Hali hazırda en yüksek ortalama satış fiyatına sahip Kuzey Amerika’da ise %7 artış yaşandı ve ortalama fiyat 471 dolara ulaştı. Orta Doğu ve Afrika’da ise %3 düzeyinde bir artış yaşandı ve ortalama fiyat 164 dolara ulaştı. Avrupa’da %1’lik bir artış gözlenirken ortalama fiyat 291 dolar olarak gözlemlendi. Latin Amerika ise fiyatlarda düşüş yaşanan tek büyük pazar oldu. Ortalama fiyat %5 düşüş göstererek 166 dolara düştü.
Ortalama telefon fiyatlarındaki artış, küresel akıllı telefon satışlarında dünya genelinde ciddi anlamda düşüş yaşarken yüksek fiyatlı amiral gemisi telefon satışlarında büyük bir düşüş yaşanmamasından kaynaklı. Toplam telefon satış adedinde %23 düşüş yaşanırken yüksek fiyatlı telefon satışlarında yalnızca %8 düşüs yaşanmış.
Apple, 2020’nin ikinci çeyreğindeki toplam telefon satış gelirlerinin %34’üne sahip. İkinci sırada ise %20 ile Huawei bulunuyor. Üçüncü sırada ise %17 ile Samsung bulunuyor. Ardından %7 ile Vivo ve %6 ile Oppo bulunuyor. Geri kalan şirketler ise %16’lık bir dilimi paylaşıyor. Bu sonuçlara göre Huawei, Amerikan ambargosuna rağmen ilk kez hem satış adeti hem gelir anlamında Samsung’u geçmeyi başardı.