Bu videomuzda 1000 TL altı fiyata satılan en iyi TWS kulaklıları listeliyoruz. Harf sırasına göre giden listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan TWS kulaklığı tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık.

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Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

Tavsiye ettiğimiz TWS kulaklılar:

Redmi Buds 3 Lite

Redmi Buds Essential

TCL MoveAudio S108

Philips TAT1207BK Video: https://youtu.be/Jqtp1_iG3AA

QCY T13 ANC Video: https://youtu.be/vuZAh-S4jKI

QCY HT05 Melobuds ANC

Haylou Moripods ANC

TaoTronics SoundLiberty 92 Video: https://youtu.be/7RLpJR8DDbA

JBL Wave 100TWS

HUAWEI FreeBuds SE Video: https://youtu.be/UqVRWLgBIgI