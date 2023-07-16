Üç büyük operatörlerin (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) kullanıcılara sunduğu paketlerini inceliyoruz. Serinin ilk videosunda operatörlerin mobil tarafta sundukları en ucuz operatörlere göz atıyoruz.

Bundan sonra ise gençlere özel tarifeler ve üç operatöründe en üst ve ayrıcalıklara sahip olan paketlerine göz atacağız.

Peki siz hangi operatörü kullanıyorsunuz? Hangi operatör daha iyi çekim kuvvetine sahip ve hangi paketini kullanıyorsunuz, yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler…

#Turkcell #Vodafone #TurkTelekom