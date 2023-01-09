Telefon teknolojileri her ne kadar gelişirse gelişsin bu alanın zayıf karnı olan bildiğiniz gibi batarya. Firmalar batarya olayını hızlı şarj ile çözmek istese de bu zamana kadar maksimumda 2-3 gün kullanım sunan telefonlar gördük. Ancak bu durum Doogee V Max ile değişecek gibi görünüyor. Bu telefon 10 güne varan kullanım süresi sunacak.

İçindekiler Doogee V Max özellikleri ile çok iddialı olacak

Doogee V Max özellikleri ile çok iddialı olacak

GSMArena bugün Doogee V Max telefonun özelliklerini yayınladı. Bu model birçok dikkat çekici özelliğe sahip olacak. Ancak asıl ön plana çıkan özelliği bataryası olacak. Gelen bilgilere göre bu telefonda tam 22.000 mAh kapasiteli batarya yer alacak. Söylentilere göre bu telefon kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 6 ila 10 gün arasında kullanım sunacak. 33W hızlı şarj desteğine sahip olan bu telefonu şarj etmek baya vakit alacak gibi görünüyor.

22.000 mAh dev kapasiteli bataryaya sahip bu telefon 6.58 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeye sahip IPS ekran ile gelecek. Bu ekran Gorilla Glass ile korunacak. Ön taraftan bahsetmişken telefonun Selfie kamerasının Sony IMX616 sensörlü 32 Megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor.

Arka bölüme geçtiğimizde ise ana kamera, ultra geniş açılı lens ve otomatik odaklama ile Samsung HM2 (108 MP), Sony IMX350 (20 MP) ve 16 megapiksel sensör yer alacak. Ayrıca bu telefonda gece görüş sistemi de yer alacak.

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Üst seviye işlemcilerden olan MediaTek Dimensity 1080 yonga seti ve 12 GB RAM ile gelecek olan telefon yazılım ile bu RAM’i 19 GB’A kadar çıkarabilecek. 256 GB depolama ile gelecek olan canavar microSD kart desteğine de sahip olacak.

Kutusundan Android 12 ile çıkacağı söylenen canavarın Android 13 güncellemesini satışa sunulduktan kısa süre sonra alması bekleniyor. Sağlamlık açısından firmanın politikasını benimseyecek olan V Max, MIL-STD-810H sertifikasına da sahip olacak. Tam bir arazi telefonu olacak olan V Max’in önümüzdeki günlerde tanıtılıp satışa sunulması bekleniyor.