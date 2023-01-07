Redmi K60 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra çok fazla dikkat çekmeye başladı. Bugün ise Lou Bin, K60 ve K60 Pro’nun içerisini açtı. Bu iç açmayı özetleyecek olursak; iki telefonun iç tasarımları çok benzer bir yapıda olması ile acaba dedirtiyor. Gelin iki telefonun içerisine göz atalım.

Redmi K60 ve K60 Pro çok benzer!

Aktarılan bilgilere göre Geleneksel motorlar, hoparlörler ve ısı dağılımı konfigürasyonları temelde aynı. Temel fark iki ana alanda bulunuyor. Bunlar performans ve kamera. İki telefon sadece performans ve kamerası ile birbirinden ayrışıyor. Aslında bu normal bir durum. Yıllardır diğer firmalar da aynı politikayı izliyor.

Her iki telefonun da sandviç bir tasarım yapısı var. İç mekan aynı zamanda üç aşamalı bir tasarıma sahip ve en büyük fark arka kameranın konumu. Ana bileşenler ve tedarikçiler açısından Redmi K60 Pro’nun LPDDR5X belleği Micron‘dan geliyor. UFS 4.0 depolama ise Samsung’dan geliyor. Redmi K60’ın LPDDR5 belleği ve UFS 4.0 depolaması ise sadece Samsung‘dan geliyor.

İlginizi Çekebilir: 100 Dolarlık Redmi 12C Harikalar Yaratacak

Kamera için yalnızca ana kamera CMOS farklı. Redmi K60 1/2” OV64B40 ile birlikte gelirken, Redmi K60 Pro 1/1.49” IMX800 sensör kullanıyor. Redmi K60 ve K60 Pro’nun satışları yaklaşık bir hafta önce gerçekleşti ve başlangıç fiyatı 2.499 yuan (360 dolar). Bu cihaz fiyat açısından amiral gemisi katili konumunda.

400 dolardan daha ucuza 2K+ çözünürlüğünde ekrana sahip ve Snapdragon 8 serisi amiral gemisi yonga seti kullanan bir telefon satın alınabiliyor. Redmi bu serinin ilk satış raporunu açıkladı. Redmi K60 serisi satışları, ilk satıştan sonraki 5 dakika içinde 300.000 birimi aştı.

Redmi’nin iki telefonun içerisinde başarılı bulduğu tasarım yapısını kullanması oldukça normal. Dikkat çekmek isteyen yazarlar bu tip olaylara daha fazla girişecek gibi görünüyor. Türkiye pazarına POCO markası ile gelecek olan bu canavar 2023’ün gizli silahı olacak konumda.