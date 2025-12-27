Ubisoft’un popüler taktiksel FPS oyunu Rainbow Six Siege, son saatlerde yaşanan olağan dışı olaylarla gündeme oturdu. Oyuncuların paylaştığı görüntüler ve raporlar, oyunun sistemlerinin ciddi şekilde yetkisiz erişime uğradığını ve kontrolün büyük ölçüde kaybedildiğini gösteriyor. Yaşananlar, basit bir hile dalgasının çok ötesinde, doğrudan altyapıyı hedef alan bir güvenlik ihlaline işaret ediyor.

Rainbow Six Siege büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya: Oyun ele geçirildi

Aktarılan bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişiler, Rainbow Six Siege’in bazı sunucu ve yönetim sistemlerine erişim sağladı. Bunun sonucunda oyunda şu sıra dışı olaylar yaşandı:

Binlerce oyuncu aynı anda banlandı ve ardından banları kaldırıldı

Oyun içindeki ban bildirimi akışı ele geçirilerek istenilen mesajlar yayınlandı

ele geçirilerek istenilen mesajlar yayınlandı Tüm oyunculara 2 milyar kredi ve renown dağıtıldı

dağıtıldı Normal şartlarda erişilemeyen tüm kostümler, hatta geliştiriciye özel dev skin’ler bile herkesin hesabına tanımlandı

Bu durum, oyundaki ilerleme sistemini ve rekabet dengesini tamamen geçersiz hâle getirdi. Topluluk içinde paylaşılan teknik değerlendirmelere göre yaşanan olay, klasik “wallhack” veya “aimbot” gibi istemci taraflı bir hileden çok daha ciddi. Saldırının, Ubisoft’un sunucu taraflı yetkilendirme ve yönetim sistemlerini hedef aldığı düşünülüyor.

Özellikle ban sistemi, ekonomik yapı ve kozmetik envanter gibi kritik bileşenlerin aynı anda kontrol altına alınması, saldırganların yüksek seviyeli erişim elde ettiğini gösteriyor.

Oyuncular ne yapmalı?

Şu an için Ubisoft’tan kapsamlı ve teknik detay içeren resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak topluluk yöneticileri, olayın farkında olunduğunu ve inceleme başlatıldığını belirtiyor.

Uzmanlar, bu süreçte oyuncuların:

Hesap bilgilerini korumaya devam etmelerini

Şüpheli üçüncü parti yazılımlardan uzak durmalarını

Hesaplarında olağan dışı değişiklikler fark etmeleri hâlinde destek kaydı oluşturmalarını

öneriyor.

Ubisoft için ciddi bir sınav

Rainbow Six Siege, yıllardır aktif e-spor sahnesi olan ve rekabetçi yapısıyla öne çıkan bir oyun. Yaşanan bu olay, yalnızca günlük oyuncuları değil, profesyonel sahneyi ve turnuva güvenliğini de doğrudan ilgilendiriyor.

Önümüzdeki günlerde Ubisoft’un:

Sunucuları geçici olarak kapatması

Ekonomik verileri geri alması

Hesapları sıfırlaması veya rollback uygulaması

gibi radikal önlemler alması olası görünüyor.

GÜNCELLEME (28.12.2025 – 00.30):

Ubisoft cephesinden Rainbow Six Siege’de yaşanan son olaylara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, oyuncuları doğrudan ilgilendiren kritik detaylara netlik kazandırıldı.

Oyun içinde dağıtılan kredileri harcayan hiçbir oyuncunun banlanmayacağı açıklandı.

açıklandı. Gerçekleşen tüm işlemler için geri alma (rollback) süreci başlatıldı.

başlatıldı. Oyuncuların gördüğü ban bildirimleri (ban ticker) Ubisoft tarafından tetiklenmedi. Bu sistemin daha önceki bir güncellemede kapatıldığı belirtildi.

Ubisoft tarafından tetiklenmedi. Bu sistemin daha önceki bir güncellemede kapatıldığı belirtildi. Gerçekleşen R6 ShieldGuard ban dalgasının , yaşanan bu olayla herhangi bir bağlantısının olmadığı vurgulandı.

, yaşanan bu olayla vurgulandı. Ubisoft, sorunun tamamen çözülmesi ve oyuncuların yeniden sorunsuz şekilde oyuna erişebilmesi için yoğun şekilde çalışıldığını ifade etti.

