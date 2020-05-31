Mart ayında kullanıcı verilerini Facebook ile paylaştığı ortaya çıkan video konferans uygulaması Zoom kullanıcıların güvenini geri kazanmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

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Zoom ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifreleme getiriyor!

Zoom geçtiğimiz ay araştırmacılar tarafından tespit edilen çeşitli güvenlik açıklarını gidermek için 90 gün boyunca bazı özelliklerini dondurma kararı almıştı. Sonrasında şirket tarafından görüşmeleri daha güvenli hale getirmek için yeni güvenlik özellikleri uygulamaya eklendi. Zoom şimdi ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifrelenmiş görüşmeler imkanı sunuyor. Güvenlik uzmanları uçtan uca şifrelemenin kötüye kullanılabileceği konusunda uyarıyor ve ekliyor, “Yasa dışı faaliyetleri tespit etmek daha zor olabilir”. Ancak Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği teknoloji üyesi Jon Callas konuyla ilgili şunları söyledi: “Şifreleme gibi özelliklerin ücretli olması kötü niyetli kullanıcılardan kurtulmanın bir yolu. Bizim gibi güvenli iletişim alanında çalışanlar, bu gibi kötü niyetli kullanımların da önüne geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Zoom, hizmetlerinin güvenlik düzeyini artırmaya çalışıyor ve bununla birlikte kendilerine olan güvenilirlik de artmakta.”

Zoom’un güvenlik danışmanı Alex Stamos getirecekleri yeni güvenlik önlemleri için açıklamasına şunları ekledi:” Tüm görüşmeler için uçtan uca şifrelemeyi getirmemiz Zoom güvenlik ekibimizin gerçek zamanlı olarak gerçekleşebilecek olan ataklarda müdahale etmesini imkansız hale getirebilir. Bu yüzden bu özelliği şu an için sadece ücretli kullanıcılarımıza sunabileceğiz.” Ayrıca yeni şifreleme modeli, Zoom’un mobil uygulaması üzerinde kullanılamayacak. Zoom eğitim ve kar amacı gütmeyen bazı kuruluşların da bu özellikten ücretsiz olarak yararlanabileceğini açıkladı. Bu kuruluşların hangileri olacağı henüz belirli değil.

Zoom, araştırmacıların uygulamanın verileri Facebook’a gönderdiğini keşfettiklerinden bu yana sorunlar yaşıyor. Güvenlik risklerinden dolayı Google, SpaceX gibi şirketler uygulamanın kullanımını yasaklama kararı almıştı. Sadece özel şirketler değil Hindistan ve Singapur gibi ülkeler de artan güvenlik riskleri nedeniyle Zoom’un kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Tüm bu gelişmelerden bu yana şirket eski Facebook ve Yahoo Baş Güvenlik Görevlisi Alex Stamos’u işe almak ve uçtun uca şifrelemesini desteklemek için Keybase’i satın almak gibi adımlar attı.