Uygulama
Zoom ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifreleme getiriyor!
Mart ayında kullanıcı verilerini Facebook ile paylaştığı ortaya çıkan video konferans uygulaması Zoom kullanıcıların güvenini geri kazanmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 4 Pro, yeni renk seçenekleriyle ortaya çıktı!
Zoom ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifreleme getiriyor!
Zoom geçtiğimiz ay araştırmacılar tarafından tespit edilen çeşitli güvenlik açıklarını gidermek için 90 gün boyunca bazı özelliklerini dondurma kararı almıştı. Sonrasında şirket tarafından görüşmeleri daha güvenli hale getirmek için yeni güvenlik özellikleri uygulamaya eklendi. Zoom şimdi ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifrelenmiş görüşmeler imkanı sunuyor. Güvenlik uzmanları uçtan uca şifrelemenin kötüye kullanılabileceği konusunda uyarıyor ve ekliyor, “Yasa dışı faaliyetleri tespit etmek daha zor olabilir”. Ancak Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği teknoloji üyesi Jon Callas konuyla ilgili şunları söyledi: “Şifreleme gibi özelliklerin ücretli olması kötü niyetli kullanıcılardan kurtulmanın bir yolu. Bizim gibi güvenli iletişim alanında çalışanlar, bu gibi kötü niyetli kullanımların da önüne geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Zoom, hizmetlerinin güvenlik düzeyini artırmaya çalışıyor ve bununla birlikte kendilerine olan güvenilirlik de artmakta.”
Zoom’un güvenlik danışmanı Alex Stamos getirecekleri yeni güvenlik önlemleri için açıklamasına şunları ekledi:” Tüm görüşmeler için uçtan uca şifrelemeyi getirmemiz Zoom güvenlik ekibimizin gerçek zamanlı olarak gerçekleşebilecek olan ataklarda müdahale etmesini imkansız hale getirebilir. Bu yüzden bu özelliği şu an için sadece ücretli kullanıcılarımıza sunabileceğiz.” Ayrıca yeni şifreleme modeli, Zoom’un mobil uygulaması üzerinde kullanılamayacak. Zoom eğitim ve kar amacı gütmeyen bazı kuruluşların da bu özellikten ücretsiz olarak yararlanabileceğini açıkladı. Bu kuruluşların hangileri olacağı henüz belirli değil.
Zoom, araştırmacıların uygulamanın verileri Facebook’a gönderdiğini keşfettiklerinden bu yana sorunlar yaşıyor. Güvenlik risklerinden dolayı Google, SpaceX gibi şirketler uygulamanın kullanımını yasaklama kararı almıştı. Sadece özel şirketler değil Hindistan ve Singapur gibi ülkeler de artan güvenlik riskleri nedeniyle Zoom’un kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Tüm bu gelişmelerden bu yana şirket eski Facebook ve Yahoo Baş Güvenlik Görevlisi Alex Stamos’u işe almak ve uçtun uca şifrelemesini desteklemek için Keybase’i satın almak gibi adımlar attı.
Uygulama
Huawei arama motorunu duyurdu: Petal Search!
Amerika’nın yaptırımları ile baş etmeye çalışan Huawei, bu durumu kendi ekosistemini inşa ederek çözmek konusunda kararlı gözüküyor. Bir süredir kendi arama motoru uygulamasını beta olarak test eden marka, Petal Search adını verdiği uygulamayı resmi olarak duyurdu!
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S inceleme – En çok konuşulan telefon neler sunuyor?
Petal Search uygulaması, Google Arama’ya alternatif olabilecek mi?
HMS Core adını verdiği ekosistemi her geçen gün geliştiren Huawei, Google’ın eksikliğini kendi servis ve hizmetleriyle kapatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde AppGallery uygulama marketinde yayınlanan Petal Search uygulaması da Google’ın arama motoru uygulamasının yerini tutmayı hedefliyor. Bünyesinde arama motoru hizmeti haricinde pek çok farklı işlev barındıran uygulama, kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunuyor.
Sade bir arayüze sahip olan uygulamada kullanıcılar tıpkı Google Arama gibi güncel haberler ve hava tahmini gibi bilgilere kısayoldan erişebiliyor. Ayrıca uçak bileti ve otel rezervasyonu gibi özelleştirilmiş arama verilerine de erişim sağlanabiliyor. AppGallery’de henüz bulunmayan uygulamaların APK olarak aratılma özelliği ise Petal Search’in sağladığı kolaylıklar arasında yer alıyor.
Huawei’ye göre yeni arama motoru uygulamasında kullanıcıların en çok önem verdiği noktalardan biri olan veri gizliliğine büyük önem veriliyor. Kullanıcılar eğer isterse gizli mod üzerinden arama ve tarayıcı geçmişinin saklanmasını iptal edebiliyor. Ayrıca güvenli arama seçeneği de yetişkinlere yönelik uygunsuz içerikleri arama sonuçlarından filtreliyor. 1 yılı aşkın süredir geliştirildiği ifade edilen arama motorunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu ve AppGallery’den indirilebildiğini belirtelim.
Haber
Seyahatlerde uygulanacak HES kodu nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlediği basın toplantısı ile şehir dışına çıkışlar için yeni düzenlemelerin uygulanacağını açıkladı. Şehir dışına seyahatler, Hayat Eve Sığar uygulamasının yeni özelliği olan HES kodu ile takip altına alınacak!
İlginizi çekebilir: Razer, THX serfikalı kablosuz kulaklık modeli Opus’u satışa sundu!
Uçak ve tren seyahatleri için HES kodu almak zorunlu olacak!
Koca’nın açıklaması sonrasında yürürlüğe giren HES kodu, vatandaşların uçak ve tren yoluyla yapacakları seyahatler için sağlık kartı görevi görecek. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yoluyla alınabilen kod, seyahat edecek yolcunun sağlık durumunun ulaşım firması tarafından sorgulamasını sağlayacak. Şehirler arası bütün seyahatlerin 24 saat öncesinde yolcuların sağlık durumu sorgulanacak ve ulaşıma engel bir durum olmadığından emin olunacak. Yolcunun sağlık bilgilerinde koronavirüs’e ilişkin bir uyarı çıkması durumunda ise seyahat etmesine izin verilmeyecek.
Peki bilet üzerine eklenmesi zorunlu hale gelen HES kodunu nasıl alabilirsiniz?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod almak
- Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını sürecinde geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden kod işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk önce Play Store, App Store veya Huawei AppGallery üzerinden uygulamayı indirmeli ya da son sürüme güncellemelisiniz.
- Daha sonra uygulamayı açın ve ana sayfadan “HES Kodu İşlemleri” alanına giriş yapın.
- Bu menüde “Yeni Kod Ekle” seçeneğine dokunun. İsterseniz kodun geçerli olacağı tarih sınırını belirleyebilir, birden fazla kod oluşturacaksanız isimlendirme yapabilirsiniz.
Bu işlemden sonra HES kodunuz oluşturulacaktır. Üst kısımda yazan kodu bilet işlemlerinde ilgili alana girerek ya da personele belirterek kullanabilirsiniz.
Kısa mesaj göndererek kod almak
Eğer akıllı telefon sahibi değilseniz ya da uygulamayı indirmekte sorun yaşıyorsanız, Sağlık Bakanlığı’nın kısa mesaj servisinden de kod temin edebilirsiniz. Bunun için;
- HES yazıp bir boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve kodun geçerli olacağı gün sayısını yazarak 2023’e SMS olarak gönderebilirsiniz. (Örneğin; HES 12345678901 9876 30)
Uygulama
Facebook Messenger Rooms, Whatsapp’a entegre ediliyor!
Facebook tarafından geçtiğimiz ay duyurulan ve birkaç gün önce yayınlanan Messenger Rooms video konferans servisi Whatsapp’a entegre ediliyor.
WABetaInfo tarafından yayımlanan habere göre Facebook Messenger Rooms video konferans servisini 2.20.163 beta sürümü ile Whatsapp’ın Android uygulamasına getiriyor. Söz konusu güncelleme ile sohbet içinde bulunan paylaşım menüsüne Messenger Rooms tuşu yerleştirilmiş. Bu buton Whatsapp uygulaması içinden direkt olarak 50 kişiye kadar görüşmeler yapabileceğiniz video konferans odaları oluşturmanıza imkan verecek.
İlginizi çekebilir: WhatsApp sohbeti içinde Netflix fragmanları oynatılabilecek!
Messenger Rooms kısayolu Whatsapp uygulamasının “Aramalar” sekmesi gibi bölümlerinde de bulunacak. Söz konusu özellik şu an için yalnızca ABD ve birkaç diğer ülkede kullanılabilir durumda, Ancak yakında kademeli olarak tüm ülkelerde kullanılabilir olacak.
Özelliği denemek istiyorsanız, Whastapp beta programına kayıt olarak veya güvenilir bir kaynaktan edindiğiniz Android için Whatsapp 2.20.163 beta sürümü apk dosyasını akıllı telefonunuza kurarak kullanabilirsiniz.