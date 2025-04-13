Gökyüzü meraklılarını bu gece (13 Nisan Pazar) ilginç bir dolunay bekliyor. Peki, dolunay bu gece neden neredeyse görünmeyecek?

Dolunay Bu Gece Neredeyse Görünmeyecek!

Ay, Pazar gecesi dolunay evresine ulaşacak ancak her zamankinden çok daha küçük ve sönük şekilde görülecek. Bunun sebebi ise Ay’ın, Dünya’ya en uzak noktasında bulunması. Türkiye’den de gözlemlenebilecek bu özel gökyüzü olayı, dikkatli bakanların bile fark etmekte zorlanacağı kadar soluk bir dolunay görüntüsü sunacak.

Bu gece yaşanacak olay, astronomi literatüründe “mikro ay” olarak adlandırılıyor. Dolunay, tam 406.006 kilometre uzaklıkta gerçekleşecek. Bu mesafe, Ay’ın yörüngesindeki en uzak noktaya yakın bir konum ve bu nedenle dolunay hem fiziksel olarak daha küçük hem de ışık açısından daha zayıf görünüyor. Gözle görülür fark, özellikle profesyonel ekipmanlarla gözlem yapanlar için belirgin olacak.

Türkiye saatiyle 01:22’de en belirgin haline ulaşacak olan bu dolunay, son beş yılın en küçük Ay görüntüsü olarak kayıtlara geçecek. Yani gökyüzünde parlayan devasa bir ay yerine, daha silik ve ufak bir dolunay görüntüsüyle karşılaşacağız.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise hava kirliliği ve şehir ışıkları nedeniyle bu geceki dolunayı görmek daha da zor olabilir. Özellikle açık ve karanlık alanlarda bulunanlar, bu sıra dışı gökyüzü olayını daha net gözlemleyebilir.

Bir sonraki mikro ay olayı da çok yakında, Mayıs ayında tekrar yaşanacak. Ancak o geceki dolunay, bu geceye kıyasla yaklaşık 800 kilometre daha yakın olacak ve biraz daha belirgin bir görüntü sunacak.

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Bu geceyi kaçıranlar için bir sonraki dolunay gözlemi mayısta gerçekleşecek. Fakat bu gece, gökyüzü meraklıları için sıradan olmayan bir dolunay tecrübesi yaşatacak. Belki daha az parlak olacak ama kesinlikle daha özel.

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