ZTE markasının ekran altı kameralı telefonu görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde ZTE başkanı Ni-Fei, ZTE markası olarak ekran altı kameralı bir cihaz satışa sunacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama, büyük bir sürpriz olmakla beraber; birçokları tarafından şüphe ile de karşılandı.

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ZTE, ekran altında kameraya sahip bir cihaz satışa sunmayı başarabilecek mi?

ZTE’nin, bu açıklama ile kafaları karıştırmasıyla beraber; aynı zamanda ekran altında kameraya sahip olacak olan bu cihazın, buna rağmen amiral gemisi sınıfı bir cihaz olmayacağı da ortaya çıktı. Fakat bizi ilgilendiren şey, tam da ZTE’nin tahmin ettiği gibi sektöre büyük bir yenilik getirecek olan bu ekran altı kamera teknolojisi. Üzücü olan durum ise, çok merak ettiğimiz ekran altı kameranın gerçek kullanımda ne kadar verimli olduğunu şimdilik görememek. ZTE başkanı Ni Fei ise, insanların bu tedirginliğini ön görmüş olacak ki; Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, ekran altı kamera sisteminin kusursuz bir biçimde çalıştığını ve müşterilerin bu konuda problem yaşamayacaklarından emin olabileceklerini söyledi.

Açıklamaların üstüne, bu cihazın listelerde ZTE A2121 kod adıyla görünmesiyle, cihazın yakın zamanda çıkacağını da öngörebiliriz. Cihazın bir amiral gemisi olmayacağına dair en büyük detay ise; Qualcomm’un Snapdragon 865 veya MediaTek’in Dimensity 1000 işlemcileri yerine, muhtemelen Snapdragon 765G kullanacak olması. Bunun temel sebebi ise, amiral gemisi bir cihaz üretmekten çok; fiyatı daha uygun tutmaya yöneliktir diye tahmin ediyoruz. Ekran altı kamera hariç, diğer tüm yönleriyle ise yeni çıkacak olan cihaz, kamera modülü ile de beraber karakteristik bir ZTE ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda beklenen batarya kapasitesi ise, 4120 mAh.

ZTE, cihazın çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da; bizim tahminlerimize göre bu cihaz yakın bir zaman içinde tanıtılacak. Böylece ZTE markası sayesinde, ilk kez ekran altı kameraya sahip bir akıllı telefonu da görebiliriz. Bu teknolojinin ortaya çıkışı sonrasında ise, akıllı telefon pazarında dengeler değişmeye başlayabilir diye tahmin ediyoruz. Peki ya siz, ZTE markasının ekran altı kameralı bir cihaz satışa sunacak olması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!