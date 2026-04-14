Apple, giyilebilir teknoloji pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı son bilgilere göre, teknoloji devi ekran içermeyen bir Apple akıllı gözlük üzerinde yoğun mesai harcıyor. Gelen sızıntılar, bu yeni ürünün 2027 yılının başlarında raflardaki yerini alacağını gösteriyor. Peki, Apple’ın bu hamlesiyle birlikte Vision Pro projesinin geleceği nasıl şekillenecek?

Apple akıllı gözlük modelleriyle giyilebilir teknoloji değişiyor

Yeni Apple akıllı gözlük modellerinin Meta’nın Ray-Ban ile olan iş birliğine doğrudan rakip olması bekleniyor. Gurman’ın belirttiğine göre bu cihazlar, entegre kameralar, mikrofonlar ve hoparlörler ile donatılacak. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise üzerinde herhangi bir ekranın bulunmayacak olması. Apple, bu stratejiyle çok daha hafif ve günlük hayatta rahatça kullanılabilen bir yapı sunmayı hedefliyor.

Aslında bu durum, karma gerçeklik başlıkları olan Apple Vision Pro modellerinden çok daha farklı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Vision Pro ağır yapısı ve yüksek fiyatıyla niş bir kitleye hitap ederken, ekransız gözlüklerin çok daha geniş kitlelere ulaşması planlanıyor. Teknoloji dünyası, Apple’ın bu yeni ürünle birlikte Vision Pro üzerindeki odağını biraz daha hafifletebileceğini konuşuyor.

Söz konusu Apple akıllı gözlük cihazları, Siri’nin yapay zeka ile güçlendirilmiş gelişmiş bir sürümüyle kontrol edilecek. Kullanıcılar, gözlük üzerindeki kameralar sayesinde çevrelerini Siri’ye analiz ettirebilecek. Örneğin, baktığınız bir tarihi yapı hakkında Siri’den anlık bilgi alabilecek veya turn-by-turn harita direktiflerini doğrudan sesli olarak dinleyebileceksiniz. Bu sistem, Apple Intelligence ekosisteminin en önemli parçalarından biri olacak.

Dört farklı tasarım ve zengin renk seçenekleri

Apple, tasarım konusunda kullanıcılarına oldukça geniş bir yelpaze sunmayı planlıyor. Gurman’a göre şirket, tam dört farklı tasarım üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında klasik Ray-Ban Wayfarer modeline benzer büyük dikdörtgen çerçeveler ve Tim Cook’un kendi gözlük stilini andıran daha ince, zarif tasarımlar yer alıyor. Ayrıca büyük oval ve daha küçük, rafine yuvarlak çerçeve seçenekleri de masada bulunuyor.

Cihazların üretiminde estetik kaygıların ön planda tutulacağı ve premium asetat çerçevelerin kullanılacağı söyleniyor. Renk paletinde ise klasik siyahın yanı sıra okyanus mavisi ve açık kahverengi gibi seçeneklerin olması bekleniyor. Bu çeşitlilik, teknolojik bir cihazdan ziyade şık bir aksesuar hissi uyandırmayı amaçlıyor. Kamera lenslerinin ise dikey yerleşimli oval bir yapıda olacağı gelen bilgiler arasında.

Teknik açıdan bakıldığında, Apple akıllı gözlük projesi şirketin yeni yapay zeka cihazları üçlemesinin bir parçası olacak. Bu üçlüde kameralı AirPods Pro ve küçük bir yapay zeka kolyesi de yer alıyor. Tüm bu cihazlar, iPhone ile derin bir entegrasyon içerisinde çalışarak kullanıcının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. iPhone’un işlem gücü, gözlüklerin hafif kalmasını sağlayan en büyük destekçi olacak.

Apple Vision Pro yerine daha taşınabilir çözümler

Pazar analistleri, Vision Pro gibi ağır donanımların yerine bu tarz hafif çözümlerin daha hızlı benimseneceğini öngörüyor. Her ne kadar Omdia gibi araştırma firmaları Apple’ın gerçek artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerini 2028’den önce beklemese de, ekransız modeller bu sürece bir köprü görevi görecek. Apple Vision Pro ile elde edilen teknolojik birikim, bu küçük gözlüklerin içine sığdırılacak yazılımsal zekanın temelini oluşturuyor.

Burada teknik bir parantez açmak gerekirse; gerçek AR gözlüklerinde kullanılması planlanan OLEDoS (Micro-OLED) teknolojisi, kristal silikon üzerine OLED yerleştirilmesini sağlıyor. Ancak bu teknoloji henüz maliyetli ve güç tüketimi yüksek olduğu için Apple akıllı gözlük ilk etapta ekransız olarak çıkacak. Bu, pil ömrünü uzatırken cihazın normal bir güneş gözlüğü ağırlığında kalmasına imkan tanıyor.

Sonuç olarak Apple, Meta’nın öncü olduğu bu alanda kendi markası, özelleştirilmiş çipler ve devasa perakende gücüyle liderliği hedefliyor. Eğer Siri, çevreyle etkileşimde gerçekten kusursuz bir performans sergilerse, bu gözlükler tıpkı Apple Watch gibi pazarda dominant bir konuma yükselebilir. 2027 yılı, Apple’ın giyilebilir teknolojilerde yönünü tamamen değiştirdiği bir yıl olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Günlük hayatta ekranı olmayan ancak akıllı özelliklere sahip bir gözlük kullanmayı tercih eder miydiniz?