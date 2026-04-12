Oyun dünyasının en çok merak edilen cihazlarından biri olan Nintendo Switch 2 oyunları hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kez radarımıza takılan bilgi ise sevilen bir Marvel yapımının yeni nesil konsola geleceği yönünde. Peki, Nintendo Switch 2 oyuncuları Galaksinin Koruyucuları ile ne zaman buluşacak?

Marvel’s Guardians of the Galaxy ve Nintendo Switch 2 birlikteliği

Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından paylaşılan veriler, Nintendo Switch 2 kütüphanesinin şekillenmeye başladığını gösteriyor. Sızdırılan listeye göre Marvel’s Guardians of the Galaxy, yeni nesil donanım için özel olarak optimize edilmiş bir sürümle karşımıza çıkabilir. Bu durum, cihazın gücünü test etmek için harika bir fırsat sunuyor.

Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri de oyunun fiziksel kopya olarak gelip gelmeyeceği. Söylentiler, Nintendo firmasının yeni nesil kartuş kapasitelerini artıracağını işaret ediyor. Bu sayede Marvel’s Guardians of the Galaxy gibi yüksek dosya boyutlu oyunlar, herhangi bir veri indirme zorunluluğu olmadan tamamen kartuş üzerinden oynanabilir.

Geçtiğimiz günlerde Elden Ring’in de yeni konsol için listelenmesi, Nintendo Switch 2 platformunun üçüncü parti yayıncılar tarafından büyük destek göreceğini kanıtlıyor. Star-Lord, Gamora ve Groot gibi karakterlerin yer aldığı bu macera, hikaye odaklı aksiyon severler için konsolun en güçlü kozlarından biri haline gelebilir.

