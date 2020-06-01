Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 11 SE 5G, resmi olarak duyuruldu!
Geçtiğimiz günlerde sızıntıları ve bazı teknik özellikleri ile gündeme gelen ZTE Axon 11 SE 5G, bugün Çin‘de resmi olarak duyuruldu. Axon 11 SE 5G‘nin öne çıkan özellikleri çift modlu 5G desteği ve MediaTek Dimensity 800 yonga seti kullanması olarak sıralanabilir. MediaTek Dimensity 800, Snapdragon 765G benzeri performans gösteren bir yonga seti olarak biliniyor.
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ZTE Axon 11 SE 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Axon 11 SE 5G, soğutma sistemi konusunda oldukça iddialı açıklamalarla gündeme gelmişti. Cihazın şarj olurken bir saat boyunca ağır oyunlar oynanabileceği ve 40 derece sıcaklığı geçmeyeceği iddia edilmişti. Bunun CPU ve GPU‘da ısıyı verimli dağıtan grafit ısı alıcıları ile gerçekleşeceği belirtilmişti.
Axon 11 SE 5G, 6.53 inçlik 2340×1080 çözünürlüklü IPS LCD ekran ile gelecek. Ön tarafta nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü f/1.79 diyafram aralığına sahip ana kamera, 8 MP çözünürlüklü 120 derecelik geniş açı sunan ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör mevcut.
Axon 11 SE, 12 saatlik ekran süresi vereceği iddia edilen ve 30 dakikada %50 şarj olabilen 4.000 mAh pille gelecek. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MiFavor UI arayüzü kullanılacak. Cihazın ön siparişleri şimdilik sadece Çin üzerinden başladı. Telefonun fiyatlandırmasına geldiğimizde ise 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli CNY 1998(250€), 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli CNY 2298(290€) ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı modeli CNY 2598(330€) olarak fiyatlandırılacak.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4 Pro, ateş ölçer özelliği ile geliyor!
Honor firmasının yeni cihazı olarak karşımıza çıkması beklenen Play 4 Pro, ilginç bir özellikle bizleri karşılıyor. Edinilen bilgilere göre cihazda ateş ölçer olacak.
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Play 4 Pro, ateşinizi ölçebilecek!
Honor, Huawei‘nin alt firması olarak piyasaya çıkardığı fiyat performans ürünleri ile biliniyor. Play 4 Pro cihazını yakında tanıtacak olan firma, görünüşe göre telefona ilginç bir özellik yerleştirmiş. SparrowNews isimli internet sitesinde yer alan habere göre, cihaz ateş ölçer özellikli olacak. Evet yanlış duymadınız. Firma telefonun gövdesine vücut sıcaklığını ölçebilen bir sensör yerleştirmiş. Dünya genelinde gündemden düşmeyen salgın için kullanışlı olacağı düşünülen bu özelliğin ilgili sitede paylaşılan videoda da nasıl kullanıldığı gösterilmekte. Ayrıca firma bu konu hakkında da bir afiş hazırlayarak bu özelliğini Weibo üzerinden tüm takipçilerine paylaştı.
Orta seviye telefonlar arasında konumlandırılabilecek Play 4 Pro cihazı gücünü, Kirin 820 5G işlemcisinden almakta. 6.57 inç IPS ekran ile bizleri karşılayacak cihaz, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön tarafta çift kameraya yer verilirken, bu kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası olarak belirlenmiş. Arka tarafta da yine iki kamera kullanıcıları karşılamakta. Ana kamera 40 MP değerini alırken onu, 8 MP değerinde ultra geniş açı kamerası takip etmekte. 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak cihazın parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor. Kızıl ötesi sensör ile sıcaklık ölçebilecek cihaz bakalım akıllı telefon dünyasında yeni bir gelişmenin öncüsü olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, Redmi 9A ve Redmi 9C sızdırıldı!
Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Redmi 8 ailesinin güncellenmiş hali olan Redmi 9 serisi Twitter‘daki popüler bir sızıntıcı tarafından sızdırıldı. Bilindiği üzere “A” modeli serinin en ucuz modeli, düz Redmi 9 ise en pahalı modeli olacak.
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Redmi 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9A, 6.53 inçlik 720p çözünürlüklü IPS LCD ekran ile gelecek. Telefon, daha önce duymadığımız Helio G25 yonga setine sahip olacak. Ayrıca grafik kartı olarak Mali-G31‘den gücünü alacak. Yonga setinin performansı bilinmese de G serisi bir yonga seti olması sebebiyle iyi bir grafik gücüne sahip olmasını bekliyoruz. Cihaz ön tarafta 5 MP, arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü tek kamera ile gelecek. Telefonun en çok öne çıkan özelliklerinden biri 5.000 mAh gücünde pile sahip olması. Bunlar haricinde cihazda 3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir depolama alanı mevcut olacak. Cihazın 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü ve parmak izi tarayıcısı bulunacak.
Redmi 9C hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9C, Redmi 9A‘dan çok farklı özelliklere sahip değil. Telefon, 6.53 inçlik 720p çözünürlüklü IPS LCD ekran, Helio G25 yonga seti, 3 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı ile gelecek. Cihazda arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kameranın yanında 2 MP çözünürlüklü bir sensör daha bulunacak. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alacak. Batarya tarafında 5000 mAh değerinde pili bulunacak. Telefonun 3.5 mm kulaklık girişi, jiroskopu, kızılötesi sensörü ve parmak izi tarayıcısı bulunacak.
Redmi 9 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın 13 MP, 8 MP, 5 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü kamera dizilimi bulunacak. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Telefonun diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunduğunu görüyoruz. Cihazın yonga seti ise MediaTek Helio G70 olacak. Telefonda USB-C üzerinden şarj olabilen 5.000 mAh değerinde pil bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto E LE geliyor ve Moto E6 ile benzerliği dikkat çekti!
Bu yıl birçok serisinde yenilikçi hamleler gördüğümüz Motorola’nın yeni cihazı Moto E LE Amerikalı operatör Verizon’un web sitesinde görüntülendi.
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Motorola tarafından yakında tanıtılması beklenen Moto E LE’nin özellikleri!
Motorola, Moto E LE adlı yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılki Moto E6 modeline benzerliği ile dikkat çeken telefon yeni ürün serisinde yer alacak. Şirket tarafından yeni model için henüz resmi olarak açıklama yapılmadı ancak ABD’li telekom operatörü Verizon’un web sitesinde cihazın bütün teknik özellikleri görüntülendi. Tanıtılacak olan modelin ismindeki LE’nin tam olarak ne ifade ettiği henüz bilinmemekte. Bununla birlikte sitede cihazın tasarımı ile ilgili herhangi bir görsel de paylaşılmadı. Ancak tüm bunların yanı sıra Verizon’un web sitesinde telefonun bütün teknik özellikleri detayları ile birlikte listelendi. Görünüşe göre Moto E6’ya kıyasla küçük teknik yükseltmeler içeren bir cihaz kullanıcıları bekliyor.
Moto E LE Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak ve gücünü Qualcomm Snapdragon 632 işlemcisinden alacak. Moto E6’nın sahip olduğu Snapdragon 435’e göre işlemci tarafında bir yükseltmeye gidilmiş durumda. Telefonun diğer özellikleri arasında 3550 mAh pil ve 1520×720 piksel çözünürlüğe sahip ekran yer alıyor. Telefonun ekran boyutu henüz belirli olmasa dahi telefonun boyutları 159x76x8.65mm olacak. Bu ölçülere bakarak Moto E LE’nin Moto E6’dan daha büyük bir kasaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 6 inç’ten büyük bir ekrana sahip olması şaşırtıcı olmayacaktır.