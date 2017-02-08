ZTE Axon 7, Google Daydream VR Desteğine Sonunda Kavuştu

ZTE bugün Axon 7 modeli telefonları için Android’in Nougat sürümünü yayınladı ve bu güncelleme ile beraber Google Daydream desteği de geldi.

ZTE’nin bu güncellemesi ile beraber Axon 7 kullanıcıları artık iki farklı uygulamayı pencere şeklinde aynı ekranda kullanabilecek. Ayrıca telefonun emoji kütüphanesine daha fazla emoji eklendi. Bunların yanında Nougat’ta olan bütün özellikler telefonda olacak.

Axon 7 modeli ile beraber Daydream VR desteğine sahip olan telefon sayısı baya bir arttı. Google’ın yaptığı açıklamaya göre Google Pixel, Pixel XL, Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, Huawei Mate 9Pro ve Asus ZenFone AR sanal gerçeklik platformu Daydream VR’ı destekleyecek.

Google, Daydream VR’ı geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlediği I/O geliştirici konferansında duyurmuştu. Android 7.0 Nougat desteği isteyen platform heyecanla beklenen bir sanal gerçeklik platformu. Daha önce yapılan açıklamaya göre Samsung, HTC, L ve Xiaomi gibi üreticilerin telefonları da Daydream destekleyecek.