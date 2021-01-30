ZTE Axon 30 Pro 200 MP kamera ile geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisinin çılgın kamera özelliklerine sahip telefonu geliyor. Bu modellerden özellikle ZTE Axon 30 Pro, 200 MP Samsung kamera ile geliyor.

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ZTE, 1985 yılında Çin’in, Shenzen şehrinde kurulan bir elektronik firmasıdır. Şirket aynı zamanda Çin’deki ikinci en büyük telekomünikasyon ve cep telefonu üreticisidir. Şirketin ürünleri ülkemizde çok popüler olmasa da, Son dönemlerde yenilikçi teknolojileri sayesinde oldukça popüler. Şirketin yeni nesi amiral gemisi modeli ZTE Axon 30 ailesinin ise tanıtılmasına çok az kaldı. Yeni Axon ilesinden özellikle ZTE Axon 30 Pro taşıyacağı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. İddialara göre telefon, Samsung tarafından üretilen 200 MP’lik kamera sensörüyle geliyor.

ZTE Axon 30 Pro

Geçtiğimiz yıl çıkan ZTE Axon 20 5G, yenilikçi özellikle sahip bir model olmasına rağmen, orta sınıf bir telefon olarak karşımıza çıktı. Bu durum 2020 yılında değişiyor. Axon 30 ailesi amiral gemisi sınıfı işlemciyle karşımıza çıkıyor. Özellikle ZTE Axon 30 Pro modeli, oldukça dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre ZTE Axon 30 Pro’nun, Samsung S5KGND 200 MP kamera sensörü ile piyasaya çıkan ilk telefon olabilir. S5KGND yeni geliştirilen bir sensör. S5KGND özellikle 1 / 1.37 “, Çözünürlük 50M 8192×6144 (200M, 50M Çıkış); 1.28um Piksel Boyutu (0.64um PD); Quad Tetracell CFA, Quad-PD Otomatik Odaklama, 12.5Mp BayerRAW’da 96fps 10bit, MIPI 4 şerit RAW. It çift ​​yerel ISO ve 16K video çıkışını desteklemesiyle dikkat çekiyor. Bu bilgiler iki farklı Çin kaynağı tarafından iddia ediliyor. Bundan dolayı Axon 30 ailesi özellikle Pro modeliyle sektörde oldukça rekabetçi olacak gibi duruyor. Telefonun fiyat etiketi ve net çıkış tarihi henüz bilinmese bile, yakın dönemde eksik detayların gelmesi bekleniyor. Özellikle konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın

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