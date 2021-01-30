LG, mobil biriminde 2020’yi rekor zararla kapattı

Akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarıyla gündeme gelen LG, 2020’nin dördüncü çeyreğine ilişkin faaliyet raporunu yayınladı. Gelirleri son çeyrekte yeniden düşüşe geçen marka, bunun yanı sıra yıllık bazda rekor zarar açıkladı.

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LG, mobil biriminde zarar açıklamaya devam ediyor!

Şirket tarafından açıklanan raporda, mobil birimin son çeyrekte 1.24 milyar dolarlık telefon satışı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini %5 artıran LG Mobile, buna karşın üst üste 23. mali çeyrekte de zarar etmekten kurtulamamış. 2020’de mobil birim 750.63 milyon dolar zarar ederken, bunun 222.9 milyon dolarını son çeyrek oluşturuyor. Dolayısıyla LG’nin kasasında açılan deliğin giderek büyüdüğünü söylemek mümkün.

Raporda LG’nin son çeyrek performansının beklentilerin altında kalma nedenleri de yer alıyor. Amiral gemisi cihaz satışlarının azalması ve 4G işlemci temininde yaşanan sorunlar, markanın gerekçeleri arasında bulunuyor. Ancak 2021’e yönelik tahminler, mobil cihaz satışlarının pandemi öncesi seviyeye dönmesi yönünde. Bu da LG için 5G uyumlu modeller özelinde yeni bir fırsat ihtimali gibi duruyor.

Öte yandan, markanın akıllı telefon pazarında devam edip etmeyeceği de henüz net olarak belli değil. Mali raporda akıllı telefon biriminin performansının yakından incelendiği ve karar sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Yani önümüzdeki günlerde LG, şirket içerisinde en çok zarar eden birimiyle ilgili kritik bir karar verecek.

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