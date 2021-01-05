ZTE Axon 20, Küresel Pazarda Satışa Çıkıyor!

ZTE Axon 20, küresel pazara taşınıyor. Eylül ayında piyasaya çıkan Axon 20, artık dünya çapında satılmak üzere ön sipariş alacak.

Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıkış yapan Axon 20, performansını aldığı birimler ile dikkat çekmişti. Özellikle 5G destekli bir model olması nedeniyle ilgi gören Axon 20, şimdi küresel pazarda satışa sunuluyor.

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Eylül ayından bu yana belirli bir bölgede satılan Axon 20, 7 Ocak tarihinde tüm dünyada satışa sunulacak. Şimdilik ön sipariş almayı planlayan şirket, daha sonra cihazı mağazalara da yerleştirecektir. Öte yandan ZTE Axon 20 şimdilik sadece suni deri dokulu Sunset Yellow renk seçeneği ile sipariş edilecek.

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ZTE Axon 20’nin özellikleri!

Bu cihazın performans birimleri ile dikkat çektiğini söylemiştik. Ama Axon 20’nin asıl can alıcı noktası, dünyanın ilk ekran altı ön kamerasına sahip olması. Baktığınızda cihazın ekranında herhangi bir ön kamera yer almıyor. Ancak bu ekranın altında 32MP‘lik bir ön kamera yer alıyor. Ön kamerayı ise 6.92 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz OLED ekran gizliyor. Arka kısmında ise 64MP‘lik ana kameranın yanında, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik ve 2MP portre kamerasına yer veriyor.

Performansını Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden alan ZTE Axon 20, gücünü 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB bellekler cihaza eşlik ediyor. 4420mAh‘lik 30W hızlı şarj destekli batarya ile gelen Axon 20, kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

7 Ocak‘ta küresel olarak satışa sunulacak olan Axon 20, seçilen versiyona göre 449 € / 419 £ / 449 $ fiyat etiketine sahip olacak. Ancak cihazı 7 Ocak’ta satın alanlar 20 $, 20 € veya 20 £ kupon kazanabilirler. Bakalım ZTE Axon 20 küresel pazarda başarı elde edecek mi.