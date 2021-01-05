Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 20, Küresel Pazarda Satışa Çıkıyor!
ZTE Axon 20, küresel pazara taşınıyor. Eylül ayında piyasaya çıkan Axon 20, artık dünya çapında satılmak üzere ön sipariş alacak.
Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıkış yapan Axon 20, performansını aldığı birimler ile dikkat çekmişti. Özellikle 5G destekli bir model olması nedeniyle ilgi gören Axon 20, şimdi küresel pazarda satışa sunuluyor.
Eylül ayından bu yana belirli bir bölgede satılan Axon 20, 7 Ocak tarihinde tüm dünyada satışa sunulacak. Şimdilik ön sipariş almayı planlayan şirket, daha sonra cihazı mağazalara da yerleştirecektir. Öte yandan ZTE Axon 20 şimdilik sadece suni deri dokulu Sunset Yellow renk seçeneği ile sipariş edilecek.
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ZTE Axon 20’nin özellikleri!
Bu cihazın performans birimleri ile dikkat çektiğini söylemiştik. Ama Axon 20’nin asıl can alıcı noktası, dünyanın ilk ekran altı ön kamerasına sahip olması. Baktığınızda cihazın ekranında herhangi bir ön kamera yer almıyor. Ancak bu ekranın altında 32MP‘lik bir ön kamera yer alıyor. Ön kamerayı ise 6.92 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz OLED ekran gizliyor. Arka kısmında ise 64MP‘lik ana kameranın yanında, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik ve 2MP portre kamerasına yer veriyor.
Performansını Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden alan ZTE Axon 20, gücünü 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB bellekler cihaza eşlik ediyor. 4420mAh‘lik 30W hızlı şarj destekli batarya ile gelen Axon 20, kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.
7 Ocak‘ta küresel olarak satışa sunulacak olan Axon 20, seçilen versiyona göre 449 € / 419 £ / 449 $ fiyat etiketine sahip olacak. Ancak cihazı 7 Ocak’ta satın alanlar 20 $, 20 € veya 20 £ kupon kazanabilirler. Bakalım ZTE Axon 20 küresel pazarda başarı elde edecek mi.
Akıllı Telefonlar
2021 Moto G Serisi modellerinin özellikleri ortaya çıktı!
2021 Moto G Serisi modelleri Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021‘in özellikleri ortaya çıktı. İşte cihazların bilinen tüm detayları.
2021 yılına birden fazla model ile giriş yapan Motorola, bu yıl bu modellerinin hepsini tanıtacak gibi duruyor. Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan Motorola, Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 için gün sayıyor diyebiliriz.
Moto G Power 2021’in özellikleri!
XT-2117 model numarası ile daha önce karşımıza çıkan Motorola Moto G Power 2021, Kasım ayında tanıtılan diğer Moto G Power modelinin daha alt modeli gibi görülüyor. Hatta Moto G Power Lite olarak adlandırılabileceğimiz söyleniliyor.
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Gücünü Snapdragon 662 yonga setinden alması beklenilen Moto G Power 2021, 3GB ve 4GB Ram bellek seçenekleri ile performansını destekleyecek. Öte yandan 32GB ve 64GB depolama alanı seçimi kullanıcıya bırakılmış.
Arka kısmında 48MP‘lik bir ana kamera barındırması beklenilen Moto G Power 2021, iki adet 2MP‘lik sensörü de yine arka kısmında taşıyacak. Ön tarafında ise 8MP‘lik bir ön kamera bulunacağı söyleniliyor.
Önceki versiyonda 6000mAh batarya ile gelen Moto G Power, 2021 versiyonunda 4850mAh‘lik batarya ile gelecek. Son olarak cihazın mavi, gümüş ve gri renk seçeneklerine sahip olacağı biliniyor.
Moto G Play 2021’in özellikleri!
XT-2093 model numaralı Moto G Play 2021 modeline göz attığımızda ise, daha düşük performans birimleri görüyoruz. 32GB depolama alanı ile gelen Moto G Play 2021’in Moto E7 Play modelinin ölçeklendirilmiş bir versiyonu olduğu düşünülüyor.
Snapdragon 460 yonga setinden güç alan cihaz, 3GB Ram bellek ile geliyor. 5000mAh‘lik bataryaya sahip olan Moto G Play, arka kısmında E7 Play’dan farklı olarak 13MP‘lik bir ana kamera ve 2MP’lik derinlik sensörü taşıyacak. Ön kısmında ise 5MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Hatırlarsanız E7 Play 48MP’lik ana kameraya ve 8MP ön kameraya sahipti.
Genel olarak 2021 Moto G Serisi modellerinin özellikleri bu şekildeydi. Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 modellerine birlikte göz attığımızda iki cihazın da alt segmente hitap ettiğini görüyoruz. Bu nedenle cihazların fiyatları hayli ucuz olacaktır. Bakalım Motorola bu iki model için ne kadar fiyat belirleyecek. Sizce Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 piyasada nasıl bir yer edinecek?
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9T, Fiyatı ve Özellikleri İle Karşımıza Çıktı!
Bu ay içerisinde tanıtılacak olan Redmi Note 9T, tanıtımdan önce birçok özelliğini ortaya döktü. İşte Redmi Note 9T’nin özellikleri ve fiyatı.
8 Ocak‘ta tanıtılacak olan Redmi Note 9T, ülkemizde ve dünyada oldukça fazla beklenilen ve merak edilen bir cihaz. Orta segmente hitap edecek olan Note 9T, firmanın gözde modellerinden olduğu için epey merak ediliyor. Gelen sızıntılar insanların merakını giderecek nitelikte. Çünkü Redmi Note 9T’nin özellikleri ve fiyatı artık ortaya çıktı.
Redmi Note 9T’nin özellikleri!
Daha öncesinde gelen bilgilerde cihazın bazı detaylarına ulaşmıştık. Bunlar arasında Redmi Note 9T modelinin MediaTek Dimensity 800U yonga setinden güç alacağı vardı. Gelen yeni sızıntılarla Redmi Note 9T’nin 4GB Ram bellek ile geleceğini görüyoruz. Görünüşe göre başka bir RAM tercihi mevcut değil.
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Öte yandan 64GB ve 128GB depolama seçenekleri ile gelecek olan Redmi Note 9T, Arka kısmında 48MP’lik ana kameraya yer veriyor. Toplamda üç arka kameraya sahip olan Note 9T‘nin diğer iki arka kamerası hakkında bilgi yok.
Ön tarafta delikli tasarıma sahip bir ön kamera taşıyan Note 9T, bu kamerayı 6.53 inç büyüklüğünde 90Hz Full HD+ çözünürlüğündeki ekranın üzerinde taşıyacak. Yine bu kamera hakkında da bir bilgi söz konusu değil.
Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik pilinden alan Note 9T, 18W hızlı şarj desteğine sahip. NFC, çift hoparlör ve Android 10 destekli MIUI 12 işletim sistemi ile gelmesi beklenilen Redmi Note 9T, şimdiden gayet yeterli özellikleri ve uygun fiyatı ile dikkat çekecek gibi duruyor.
Redmi Note 9T’nin fiyatı!
Başta da söylediğimiz gibi gelen sızıntılar cihazın fiyatını da ortaya koyuyor. 4GB/64GB ve 4GB/128GB olmak üzere iki versiyon ile gelecek olan Redmi Note 9T, Nightfall Black ve Daybreak Purple adlı iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.
Redmi Note 9T’nin 4GB Ram ve 64GB depolamalı modelini satın almak isteyenler 229.90 Euro fiyat etiketi ile karşılaşacak. Yani yaklaşık 2100TL. 4GB Ram ve 128GB depolamalı modeli satın almak isteyen kullanıcılar ise 269.90 Euro‘ya bu cihaza sahip olabilecek.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 7 adet katlanabilir akıllı telefon patenti aldı
DSCC (Display Supply Chain Consultants)’in kurucusu ve baş analisti Ross Young, noel arifesinde attığı tweet’te Xiaomi’nin bu yıl 3 farklı katlanabilir cihaz duyurabileceğini belirtmişti. Birkaç gün önce ise 4 adet daha Xiaomi katlanabilir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı. Xiaomi‘nin aldığı toplam 7 adet katlanabilir akıllı telefon patenti LetsGoDigital sitesi tarafından haberleştirildi. Tasarımdan 3‘ü istiridye kabuğu, kalan 4‘ü ise tablet formunda.
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İstiridye kabuğu tasarımlı katlanabilir modeller
3 tasarımdan ikisi herhangi bir çentik veya delik barındırmayan tam ekrana ve arka tarafta üst kısımda dar bir yatay ekrana sahip. Cihazların arka alt kısmında ise kameralar bulunuyor. İlk model LED flaş ile eşleştirilmiş büyük bir kameraya sahip. İkinci tasarım ise bir LED flaş ile birlikte dikey yapıdaki 4’lü kamera grubuna, bir adet bilinmeyen sensöre (otomatik odaklanma için kullanılacak lazer de olabilir) ve ikinci bir mikrofon deliği gibi görünen yapıya sahip.
Güç ve ses seviyesi tuşları sağ tarafta, USB Type-C bağlantı noktası ise cihazların alt kısmında yer alıyor.
Üçüncü İstiridye kabuğu tasarımlı model, baş aşağı duran bir Motorola razr 5G’e benziyor. Bu model selfie çekimler ve görüntülü görüşmeler için ön tarafında çift kameralı yapıya sahip. Bu nedenle üst kısmı kalın bir formda ve alt kısmı çerçevesiz. Bu durum telefonu kullanırken rahatsızlıklara sebep olabilir.
Bu model, Motorola razr 5G’ninkine göre çok daha büyük bir arka ekrana sahip. Ayrıca arkada üçlü bir kamera yapısı, sağ tarafta ise güç tuşu, ses ayar tuşu ve SIM kart yuvası barındırıyor.
Tablet formlu katlanabilir modeller
Xiaomi, 3 adet İstiridye kabuğu tasarımlı katlanabilir modele ek olarak 4 adet büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonun patentini aldı. Bunlardan ikisi Mi MIX Alpha’nın Surround Display tasarımı öğelerini barındırıyor. Yani cihaz, herhangi bir çentik veya delik barındırmayan geniş ve katlanabilir bir ekrana sahip.
İki model arasındaki tek fark kamera yapıları. Biri dikey yapıdaki 4 adet kameraya sahipken diğeri tek bir büyük AI Super kameraya sahip. İki modelin de sağ tarafında tıpkı HUAWEI Mate Xs gibi tek bir tuş var. Bu tuş hem ekranı açmak hem de cihazı düz hale getirmek için unlock duruma almakta kullanılıyor.
Son iki tasarımda ise arkada sağ tarafa konumlandırılmış dikey bir dar ekran bulunuyor. Diğer iki modelde, görsellerden de anlaşılacağı gibi cihazın arka kısmının bir yarısı ekran olarak tasarlanmış durumda. Bu iki model sensörlerinin tasarımı ve boyutu farklı 4’lü kamera yapısına sahip. Güç ve ses tuşları ise sağ tarafta konumlandırılmış.
Bu tasarımların ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil. Ancak firmanın Cetus kod adlı 108 MP kameraya sahip olan ve Android 11 tabanlı MIUI işletim sistemiyle çalışan bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Bakalım bu model, habere konu olan tasarımlardan hangisiyle piyasaya çıkacak?
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