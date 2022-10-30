Zorin Grubu Zorin OS 16.2’nin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Ubuntu tabanlı dağıtım, sistem üzerinde Windows uygulamalarını çalıştırmak için daha fazla yetenek sunuyor.

Zorin OS Sürümü “Masaüstünü Yükseltmeyi” Hedefliyor

Geliştiriciler, en son masaüstünün kullanılabilirliğini duyurmak için Twitter’a gitti.

Zorin OS 16.2 is released 🎊️ Packed with detailed refinements that make a big impact. See what's new: https://t.co/9yBtSq7aCq pic.twitter.com/klOsdVfuAm — Zorin OS (@ZorinOS) October 27, 2022

Zorin Grubu da Zorin OS 16.2’yi resmi bir blog yazısıyla duyurdu:

Geliştiriciler, Zorin OS 16 sürümünün Ağustos 2021’deki tanıtımından bu yana 3,5 milyondan fazla kez indirildiğini söylüyor. Zorin OS 16.2, Nisan 2022’de piyasaya sürülen Ubuntu 22.04’ü temel alıyor. İlgilenen kullanıcılar Zorin OS’yi resmi indirme sayfasından indirebilirler.

Zorin OS 16.2 Linux’ta Windows Uygulamalarına Erişimi Kolaylaştırıyor

Sürüm 16.2’deki en büyük değişiklik Windows uygulamalarının daha kolay çalıştırılabilmesi. WINE zaten yıllardır Linux sistemlerinde buna izin veriyor olsa da, teknik olmayan kullanıcılar için kurulumu zor olabilir.

Zorin OS, kullanıcıların birkaç tıklama ile Windows uygulama desteğini yüklemelerine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar Windows yükleyici çalıştırılabilir dosyalarını indirmeye çalıştıklarında otomatik olarak algılar ve mevcut olduklarında yerel Linux uygulamalarını önerir. Örneğin, bir kullanıcı Epic Games Store veya GOG Galaxy yüklemeye çalışırsa, Zorin OS Heroic Games Launcher’ı yüklemeyi önerecektir.

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Geliştiriciler, komut satırına alışkın olmayanlar için Windows’tan Linux’a geçişi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Arayüzün Windows’a (ve “Pro” sürümü için ödeme yapmaya istekliyseler Windows 11’e) benzeyecek şekilde özelleştirilebilmesi, işletim sisteminin Windows kullanıcılarına daha tanıdık gelmesini amaçlıyor.

Zorin OS 16.2’deki Diğer İyileştirmeler

Zorin OS ayrıca bir dizi başka küçük iyileştirme de içeriyor. Yeni sürüm, birçok belgede kullanılan tescilli yazı tiplerinin yerini alacak bir dizi açık kaynak yazı tipiyle birlikte geliyor. LibreOffice 7.4 sürümüne güncellenerek Microsoft Office belge uyumluluğu artırıldı.

Zorin OS 16.2 Windows’a Alternatif



Zorin OS’nin yeni sürümü, Linux’a daha az aşina olanlar için kullanımı kolay olmayı amaçlayan, Windows’a şık bir alternatif. Pandemi kaynaklı tedarik zinciri kısıtlamalarının ortasında Windows 11’in artan donanım gereksinimleriyle birlikte, daha fazla kullanıcının Windows’u daha yeşil çayırlara terk etmek için nedenleri olabilir.