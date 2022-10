Pixel 7 serisiyle beraber yüz tanıma özelliği konusunda bazı geliştirmeler yapan Google cephesi, ünlü haber sitesi 9to5Google tarafından ulaşılan bilgilere göre bu konuda işleri bir adım ileri taşımaya hazırlanıyor.

Öyle ki, Internal Archives rumuzlu Twitter hesabında ortaya çıkan görsellerde, Google’ın oldukça ilginç bir Pixel 2XL prototipini test ettiği görülüyor. Bu prototipte, iris tarayıcı yer alıyor!

Google’ın 2017 yılında tanıttığı Pixel 2XL, 8 MP çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerasına sahipti. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla, firma bu özçekim kamerasını iris tarama sistemiyle değiştirerek Google Pixel 2XL’e iris tarama desteği getirmiş.

(1/4) A very rare Google Pixel 2 Walleye Prototype (EVT-E), with a previously undiscovered Iris Recognition system built into the device. To enroll, you line up your eyes and keep them open. Part of the #internalarchivecollection pic.twitter.com/wrSZ8dbJpS

— Internal Archive (@ArchiveInternal) October 28, 2022