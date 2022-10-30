Pixel 7 serisiyle beraber yüz tanıma özelliği konusunda bazı geliştirmeler yapan Google cephesi, ünlü haber sitesi 9to5Google tarafından ulaşılan bilgilere göre bu konuda işleri bir adım ileri taşımaya hazırlanıyor.

Öyle ki, Internal Archives rumuzlu Twitter hesabında ortaya çıkan görsellerde, Google’ın oldukça ilginç bir Pixel 2XL prototipini test ettiği görülüyor. Bu prototipte, iris tarayıcı yer alıyor!

Özçekim Kamerası, İris Tarama Sistemiyle Değiştirildi!

Google’ın 2017 yılında tanıttığı Pixel 2XL, 8 MP çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerasına sahipti. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla, firma bu özçekim kamerasını iris tarama sistemiyle değiştirerek Google Pixel 2XL’e iris tarama desteği getirmiş.

(1/4) A very rare Google Pixel 2 Walleye Prototype (EVT-E), with a previously undiscovered Iris Recognition system built into the device. To enroll, you line up your eyes and keep them open. Part of the #internalarchivecollection pic.twitter.com/wrSZ8dbJpS — Internal Archive (@ArchiveInternal) October 28, 2022

Internal Archive’a göre, bu cihaz, Android’in en sade hali olan AOSP ile çalışıyor. Ayrıca cihazın çalışması için gerekli olan pil, ekran ve işlemci dışındaki diğer bileşenlerin de cihazda yer almadığı belirtiliyor. Internal Archives, bu cihazı “Tarihin en eşsiz prototiplerinden biri” olarak tanımlıyor.

Daha Önce İris Tarayıcılı Cihazlar Görmüştük

İris tarama sistemi her ne kadar günümüzdeki telefonlar için oldukça alışılmadık bir sistem olsa da, bunun önceden denendiğini söylemek mümkün.

Öyle ki, Samsung cephesi bu sistemi 2017 yılındaki amiral gemisi olan Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kullanmıştı. Firma, S8 serisinin tanıtımında iris tanıma sistemi için “İrisiniz tamamen size özel ve başkası tarafından taklit edilemez. Bu da iris tarama sisteminin cihazınızı istenmeyen kişilerden korumak için en güvenli yollardan biri olduğu anlamına geliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Samsung, bu sistemi 2018 yılındaki amiral gemisi olan S9 serisinde de kullanmış ve iris tanıma sistemini yüz tanıma sistemiyle birleştirerek “Akıllı Tarama” adını verdiği bir sistemi duyurmuştu. Firma, 2020 yılında tanıtılan S10 modellerinde tamamen çerçevesiz bir ekrana yer vermek için bu sistemden vazgeçmişti.

Google da buna benzer bir sistemi daha önce Pixel 4’te kullanmıştı. Oldukça ilginç diyebileceğimiz bir çerçeve yapısına sahip olan Google Pixel 4’te yüz tanıma için gerekli sensörler oldukça fazla yer kaplıyordu.

Firma, bu sistemi ekranın altına yerleştirmenin bir yolunu bulduğu için yeniden bu testlere başlamış olabilir. Ekran altı iris tanıma sistemi, firmanın bir sonraki bombası olacağı konuşulan Pixel Fold’da kullanılırsa, Google önemli bir ilke imza atabilir.

Yine de firmanın bu sistemi oldukça kalın çerçevelere sahip olan Pixel 2XL’de kullanması, henüz bu sistemi ekran altına konumlandırmanın bir yolunun bulunamadığını gösteriyor. Bizler de konu hakkındaki gelişmeleri merakla takip ediyoruz. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce parmak izi yeterli bir güvenlik önlemi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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