Zoom ve Five9, 14,7 Milyar Dolarlık Satın Alma İşleminden Vazgeçti

Zoom’un bulut iletişim merkezi yazılım şirketi Five9’ı satın alma anlaşması, Five9 hissedarlarının anlaşmayı reddetmesinin ardından perşembe günü suya düştü.

Zoom, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Five9’ı 14,7 milyar dolarlık tüm hisse senedi alımıyla satın aldığını, ilk milyar dolar artı satın alımını ve o sırada yılın en büyük ikinci teknoloji anlaşması olduğunu söyledi. Şirket, korona virüs pandemisi sırasında hisseleri yükseldikten sonra yeteneklerini hızla genişletme fırsatını kaybetti.

Five9 hisseleri, şirketlerden yapılan açıklamanın ardından uzun vadeli işlemlerde %2 düştü.

Zoom’un kurucusu ve CEO’su Eric Yuan, bir blog yazısında Five9’ı satın almak “müşterilerimize bütünleşmiş bir iletişim merkezi teklifi sunmak için çekici bir yol sundu” dedi. Bununla birlikte, platformumuzun başarısı için hiçbir şekilde temel teşkil etmediğini ve müşterilerimize zorlayıcı bir çağrı merkezi çözümü sunmamızın tek yolu olmadığını söyledi.

Federal İletişim Komisyonu’na gönderilen 27 Ağustos tarihli bir mektuba göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın bir şubesi, potansiyel yabancı katılımı endişesiyle anlaşmayı gözden geçirdi. Ancak Zoom geçen hafta, inceleme haberleri bildirildiğinde, anlaşmanın hala 2022’nin ilk yarısında tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Özellikle yarı iletken endüstrisindeki bazı büyük teknoloji satın almaları, düzenleyiciler tarafından geç karıştırılmış olsa da, şirketlerin kendi anlaşmalarını isteyerek feshetmeleri oldukça sıra dışıdır.

17 Eylül tarihli bir habere göre, vekil danışmanlık şirketi Kurumsal Hissedar Hizmetleri, hissedarların teklifi reddetmesini tavsiye etti.

Zoom sadece iki yıl önce halka açıldı. Müşteriler görüntülü sohbet yazılımına kaydolmak için acele ederken pandemi işletmesine büyük bir nimet sağladı. Şirketin temmuz ayı sonunda bilançosunda 1,9 milyar dolar nakit ve benzerleri vardı.

Five9 ayrıca uzak ve dağıtılmış çağrı merkezleri kurması gereken müşterileri de aldı.

Hissedar Five9, Zoom’un ödemeye ayarlandığı küçük primden sonuçta memnun değildi. Üzerinde anlaşılan fiyatta, anlaşmadan önce işlem yaptıkları yere göre hisselerinin değerinde yalnızca %13’lük bir artış elde edeceklerdi. Bulut yazılımındaki ivme ve yatırımcıların Five9’ın emsallerine akıttığı tüm para göz önüne alındığında, muhtemelen önemli ölçüde daha yüksek bir prim bekleniyordu.

Ek olarak, Zoom’un hissesi anlaşmanın açıklanmasından bu yana %28 düşerken Five9 hisseleri sadece %11 düştü. Bu bir hisse senedi takası olduğu için, bu, Five9 hissedarlarının üzerinde anlaşılan fiyattan bile daha az prim alacağı anlamına geliyor.

Microsoft’un Nuance Communications’ı borç dâhil 19,7 milyar dolara satın alması, Nuance’ın önceki kapanışına göre %23 prim anlamına geliyordu. Daha sonra yılın en büyük teknoloji anlaşması haline gelen Square, Avustralya’nın Afterpay’ini 29 milyar dolara satın almayı kabul etti. Bu da %30’luk bir prim anlamına geliyordu.

Zoom, işletmeler ve diğer kuruluşlar arasında çok popüler hale gelen görüntülü ve sesli toplantılara olan bağımlılığını azaltmak için Five9’ı arıyordu. Zoom yöneticileri, Five9’dan beklenen etkiyi hesaba katarak, bu ayın başlarında analistlere, 2019’da 34 milyar dolardan 2025’te toplam 91 milyar dolarlık bir erişilebilir pazara baktıklarını söyledi.

Satın alma anlaşmasından önce ürün ortaklığı bulunan Zoom ve Five9, entegrasyonlar için desteği sürdüreceklerini söyledi.