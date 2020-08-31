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SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
Zhiyun Smooth X incelemesi ile karşınızdayız. Hem iki yönlü sabitleme (gimbal) sistemi hem de selfie çubuğu gibi uzatma imkanınız bulunan ve piyasada fiyat/performans odaklı ürünlerden biri olan Smooth X ile alakalı düşüncelerimiz bu videoda.
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SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
285 derece roll, 300 derece pan yapabilen Zhiyun Smooth X, 235 gram’a kadar olan akıllı telefonlar ile kullanım sunabiliyor. ZY Cami uygulaması ile kontrol edilebilen Smooth X, gelişmiş ve akıllı bir selfie çubuğu olmuş.
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ROG Strix Impact II Wireless: Hem kablosuz hem kablolu kullanın
ROG Strix Impact II Wireless, kablosuz olarak istediğiniz performansı alabileceğiniz, aynı zamanda da kablolu olarak kullanabileceğiniz oldukça güzel bir ürün.
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ROG Strix Impact II Wireless özellikleri
USB alıcısı üzerinden 2,4 GHz bandından hızlı bir iletişim kurmanızı sağlayan ROG Strix Impact II Wireless, tasarımsal olarak sade ve şık bir ürün olmuş. 120 x 62 x 38.6 mm boyutlarında olan fare, soldaki yan tuşları dikkate almadığımız takdirde her iki elle de rahatlıkla kullanılabilir yapıda. Yani solaklar için de uygun olduğunu söylemek mümkün.
Altındaki DPI tuşu üzerinden 16.000 DPI değerine kadar hassasiyetini ayarlayabileceğiniz bir optik sisteme sahip olan ROG Strix Impact II Wireless, SmartHop özelliği ile bazı kablosuz cihazlarda yaşanan frekans çakışmasının da önüne geçiyor. En uygun ve boş olan frekans üzerinden USB alıcı ile iletişim kuran ürün, bu sayede bağlantı kopma sorunu yaşamadan kesintisiz bir kullanım vadediyor.
Hızlı bir oyuncu faresi
Ürün 40 G hızlanma değeri ve 400 IPS maksimum hız değerine sahip. Impact II Wireless, anlık refleks hareketlerinize anında tepki vererek oyunda öne geçmenizi sağlayabilme kapasitesine sahip. 93 gramlık ağırlığı ise ideal olmuş. Ne ağır ne de hafif bir ürün olan bu oyuncu faresi rakiplerine nazaran daha hafif olmasıyla bileğiniz için de bir rahatlık sunuyor.
Aura Sync destekli arkadaki ROG logosunu ve scroll tuşunu kontrol edebileceğiniz cihazda RGB açık 48 saat, kapalı halde iken 89 saate varan bir kullanım ile günlerce sorunsuz bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda pili bitmesi durumunda ise direkt olarak kablolu bir şekilde oyun ve işlerinize devam edebilirsiniz.
Toplam 5 programlanabilir tuşları ile kullanım tarzınıza göre atamalar yapabilir, hafızasında 3 farklı profil ile oyun ya da iş durumlarına özel geçişler yaparak anında hazır hale gelen bir fareye sahip olabilirsiniz.
Değiştirilebilir anahtarlar, ayarlanabilir DPI
Üzerinde yer alan değiştirilebilir anahtarlar ile uzun kullanım ardından yenileyerek hayatınıza devam edebileceğiniz bir ürün de olması güzel. Çünkü genellikle değiştirilemeyen anahtarlara sahip olan farelerde yenileme yapmak durumunda kalıyorsunuz. Pivot mekanizması ise anında tıklama desteği de sağlıyor.
DPI tuşları varsayılan olarak 400 – 800 -1600 ve 3200 DPI değerlerine, yani en popüler değerlere sahip. Tabiki isterseniz kendi kullanımlarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunu da Armoury Create üzerinden kolayca yapmanız mümkün.
Alt tabanda beyaz renkle bulunan PTFE Teflon yüzey, sürtünme katsayısı sayesinde ne sert ve zorlayıcı ne de çok kaygan bir durum yerine ideal bir kayma hareketi sağlıyor. Aynı zamanda daha uzun süre kalan bu pedler, sıvı temasından da etkilenmiyor.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Impact II Wireless, basit ve sade tasarım ve aynı zamanda performans arayanlar için ideal bir ürün konumda. Hem kablolu hem kablosuz kullanılması ise önemli artılarından biri. Anahtar değişimi ise öne çıkan özelliği diyebiliriz.
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Dört dörtlük kablosuz klavye ve fare seti! | Logitech MK540 Advanced incelemesi
Logitech MK540 Advanced incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in sessiz, şık ve konfor unsurlarının ön planda tutulduğu bu kablosuz fare ve klavye setine yakından bakıyoruz.
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Logitech MK540 Advanced özellikleri
MK540 Advanced hassasiyet, konfor ve güvenilirlik için tasarlanmış bir kablosuz klavye ve mouse seti olarak dikkat çekiyor. Aşina olduğunuz tuş şeklini, boyutu ve hissi sunaken, kıvrımlı ve her iki elle kullanıma uygun mouse ise iki avucunuza da rahatça oturacak şekilde tasarlanmış.
Düz, 4 ve 8 derece açılarda kullanılabilen klavye, sessiz ve rahat kullanım için ideal durumda. Fare ise sağlak ve solak kişilerin de rahatlıkla kullanabileceği tarzda olması, üzerindeki sade hissiyat ile ofis ve ev kullanımlarında oldukça rahatlık sunabilir.
36 aya varan kullanım süresi de kutu içeriğinden çıkan piller ile yıllarca kullanım imkanı sağlıyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Akıllı telefonlar için geniş ekran: ASUS ZenScreen GO MB16AP
ASUS ZenScreen GO MB16AP modeli, hem hafifliği hem taşınabilir yapısıyla geliyor. Akıllı telefonlarınız ve laptoplarınız için ikinci ekran deneyimi sunuyor.
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Özellikle mobil oyunculukta geniş ekrana yansıtılması halinde daha rahat bir oynanış elde edilebiliniyor. Aynı zamanda mobil bir sunum için de taşınabilir ekranlar önem kazanmaya başladı. Asus ZenScreen GO adını verdiği yeni taşınabilir ekranı ise tek kablo bağlantısı ile dizüstü bilgisayar, akıllı telefon gibi herhangi bir ürün ile bağlantı kurabilirsiniz.
Sadece 850 gram ağırlığında ve 8 mm inceliğinde olan ekran, rahat taşınabilir bir ürün olarak ayarlanmış. Kendi kılıfını hem stand hem de taşıma çantası olarak kullanabilirsiniz. Ekranın kendi özelliklerine geldiğimizde ise 1920×1080 piksel IPS tabanlı bir yapıda geldiğini görüyoruz. Bu da oldukça yeterli bir değer.
ASUS ZenScreen GO MB16AP nerelerde kullanılır?
Peki kim ZenScreen GO’ya ihtiyaç duyar? Bu sorunun yanıtı da oldukça basit. Mobilite odaklı herkes! Hem çalışmalarında ikinci bir ekrana ihtiyaç duyan kişiler, hem mobil telefonları ya da tabletlerine nazaran daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyanlar ZenScreen GO’yu çok sevecektir.
Gerçekten taşınabilir bir cihazın rahatlığından tam olarak yararlanmak için cihazda 4 saate kadar ömre sahip bir 7800 mAh dahili pil yer de alıyor. Bir telefon adaptörü ile kolay ve hızlıca şarj olabilmesi de cabası. ZenScreen GO MB16AP QC3.0 hızlı pil şarjı özelliğine destek veriyor.
Örneğin bir kafe ya da restoranda yapılacak toplantılar için sunumunuzu akıllı telefonunuz üzerinden ASUS ZenScreen GO MB16AP vasıtasıyla yapabilirsiniz. Böylece ağır dizüstü bilgisayarlar taşımak yerine cep telefonu ve bu ekran ile sunumunuzu kolayca yapacaksınız. Bir diğer yandan dizüstü bilgisayarınızın ikinci ekranı şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu işiniz ne olursa olsun size kolay ve taşınabilir bir ikinci ekran desteği sunacak. Dikey modda da rahatlıkla kullanılabileceğini belirtelim.
Mobil oyuncular da çok sevecek!
Mobil oyuncular konusunda da ZenScreen GO’nun önemli avantajları var. PUBG, CoD Mobile gibi oyunları daha geniş ekrandan görmek için telefonunuzu kutudan çıkan Tip-C adaptörü ile bağlayarak telefonunuzu bir kontrolcü gibi kullanıp oyun deneyimini geniş ve büyük ekranda yaşamanız da mümkün.
Bu arada ASUS ZenScreen GO MB16AP göz sağlığınız için TÜV Rheinland sertifikalı 4 seviye mavi ışık filtresi de bulunuyor. Ayrıca ürün ASUS Flicker-free teknolojisini de kullanıyor. Bu teknoloji, sevdiğiniz videoları saatler boyunca seyrederken göz yorgunluğunu ve diğer zararlı rahatsızlıkları en aza indirmeye yardımcı oluyor.
Genel olarak baktığımızda ASUS ZenScreen GO MB16AP, taşınabilir bir ekran ihtiyacınız olan her durumda işinize yarayacak bir model olarak tasarlanmış. İlerleyen günlerde oyunculara özel olarak geliştirilen ROG Strix XG17’yi de değerlendireceğiz. Fakat genel kullanım için MB16AP ideal bir ürün konumunda.