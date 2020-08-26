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DJI Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte resmen duyuruldu!
DJI markasının yeni gimbal modeli Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte tanıtıldı. Video çeken herkesin hayatını kolaylaştıracak Osmo Mobile 4, manyetik yapısıyla telefonun yuvaya yerleştirilmesini kolaylaştırıyor.
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DJI Osmo Mobile 4 tanıtıldı!
DJI Osmo Mobile 4’ün tasarımı kardeşleriyle aynı yapısını koruyor; ancak cihaz bu sefer telefonun yerleştirilmesini kolaylaştıracak iki adet manyetik mekanizmaya sahip, böylece çekim esnasında telefonunuz sarsıldığında dengeyi sağlamak için efor sarf etmeden hızlıca yerine oturtabileceksiniz. Manyetik yuvalardan birisi telefonunuzu saran bir kelepçe görevi görürken, diğeri ise telefonun arkasına takılarak cihazla fiziksel bağlantıyı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla Osmo Mobile 4′ün bu yapısı, tek elle kullanımı da kolaylaştıracak.
Kısa adıyla DJI OM 4 olarak tanıtılan cihaz, Osmo Mobile 3′ün en önemli özelliği olan portatif katlanabilen tasarımından da ödün vermiyor. Bunun yanı sıra Osmo Mobile 4, USB Type-C üzerinden şarj olabilen 2450 mAh kapasiteli bataryasıyla kullanıcılara tam 15 saatlik pil ömrü sunuyor. DJI ayrıca Osmo Mobile 4′ün, Mobile 3′e göre biraz daha hafif ve daha küçük yapıda olduğunu, bununla beraber motorunun da yine Osmo Mobile 3′e göre daha fazla güçlendirildiğini de belirtti.
DJI Osmo Mobile 4′te tasarımsal değişikliklerin yanı sıra yazılım tarafında da yeni özellikler ve iyileştirmeler görüyoruz. Örneğin eskiden Dolly Zoom olarak adlandırılan özellik, şimdi Dinamik Yakınlaştırma adı altında işlevsellik bakımından kullanıcıları daha fazla memnun edecek. Bilindiği üzere Dolly Zoom, kamerayla yakınlaşırken zoom çıkmayı veya uzaklaşırken zoom girmeyi sağlayan müthiş bir özellikti; şimdi Dinamik Yakınlaştırma adı altında kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaracak.
DJI, Osmo Mobile 4′ün insanları izlemede daha iyi olduğunu da ifade etti. Örneğin bir masa veya bankta sabit duran çocuk, yetişkin ve evcil hayvan olduğunu düşünün; bu noktada yeni gimbal, canlıları ayırt etme konusunda artık daha başarılı. Aynı zamanda Osmo Mobile 4′te, önceki modellerdeki tüm sinema modlarının da var olduğunu ekleyelim. Türkiye fiyatı henüz belli olmayan yeni gimbal, yurt dışında $149 fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
DJI Osmo Mobile 4 teknik özellikleri
Boyut
Katlanmamış hali: 276×119.6×103.6 mm
Katlanmış hali: 163×99.5×46.5 mm
Ağırlık: 390 gram
Batarya
Batarya türü: 18650 Li-ion
Kapasite: 2450 mAh (7.2 V)
Kullanım süresi: 15 saat
Şarj süresi: 2.5 saat
Port: Type-C
Bluetooth versiyonu: Bluetooth 5.0
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Xiaomi Mi Band 5, yeni güncellemesini aldı!
Xiaomi, kısa süre önce Mi Band 5′in global pazarda satışa çıktığını duyurmuştu. Çıkışın ardından cihaz MiFit güncellemesi aldı. Ayrıca bileklik henüz globale açılmadan önce Çin modelinde bilekliği kamera deklanşör tuşu olarak kullanabilme özelliği gelmişti. Fakat bu özellik zaten global modellere entegre şekilde geldi.
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Xiaomi Mi Band 5, yeni güncelleme ile neler sunuyor?
Xiaomi Mi Band 5, geçtiğimiz günler MiFit 4.4.0 güncellemesini almıştı. Bugün ise akıllı bileklik yeni bir güncelleme ile V1.0.1.84‘e yükseltildi. Güncelleme genel olarak performans ve iyileştirmeler üzerine yoğunlaşmış bir şekilde karışımıza çıkıyor. Bu güncelleme, cihazın performansını arttırarak bilinen bazı hataları ortadan kaldırıyor. Önceki güncelleme, antreman modunuzu otomatik tanıyan ve buna göre kaydetmeye başlayan yeni bir özellik içeriyordu. Yeni güncelleme ile bu özellikte çeşitli iyileştirmeler yapılmış ve artık daha doğru sonuçlar verecek.
Mi Band 5, yeni güncelleme ile daha tutarlı izleme yapacak ve algılama hızında artış olacak. Cihazın geliştirilmiş REM uykusu özelliğinde çeşitli iyileştirmeler mevcut. Şirketin yaptığı açıklamaya göre en olumlu geri dönüşler kalp atış hızı ve adım sayacının tutarlı çalışması üzerinden gelmiş. Güncelleme ilk olarak Endonezya’da kullanıcılara sunulacak. Yakın zaman içinde diğer ülkelerde de kullanıma açılacak. Güncellemeyi indirebilmek için her zaman olduğu gibi MiFit uygulamasını son sürüme yükseltmeniz gerekmekte.
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DJI Osmo Mobile 4, manyetik yapılı tasarımıyla ortaya çıktı
Söz konusu akıllı telefon ve kamera aksesuarı olduğunda adından söz ettiren DJI markasının yeni gimbal modeli Osmo Mobile 4 bir süredir sızıntıların gündemindeydi. Şimdi de, cihazın tasarımına dair görüntüler ortaya çıktı.
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DJI Osmo Mobile 4, manyetik tutucuya sahip olacak
WinFuture tarafından paylaşılan raporlar, DJI’ın çok yakında Osmo Mobile 4 isimli yeni akıllı telefon gimbalını duyurmaya hazırlandığını gösteriyor. Kısaca “DJI OM 4” olarak adlandırılan yeni cihazdaki en büyük iyileştirme ise, telefonun yuvaya oturmasını kolaylaştıracak olması. DJI Osmo Mobile 4 ile alakalı Twitter’da paylaşılan kısa videoya bakılırsa, cihaz selefine göre daha kullanışlı olmasını sağlayan iki manyetik montaj mekanizmasına sahip olacak.
DJI Osmo Mobile 4 #DJI #OM4 #OsmoMobile4 pic.twitter.com/0odN7NyuN6
— Roland Quandt (@rquandt) August 25, 2020
Hatırlarsanız önceki gimbal modellerinde telefonu cihazın yuvasına yan taraftan kaydırarak oturtmak gerekiyordu; Osmo Mobile 4’le beraber bu dert ortadan kalkıyor, cihazın yuvasına konumlandırılan manyetik mekanizma sayesinde artık telefonunuzu gimbalın yuvasına hızlıca yerleştirebiliyorsunuz. Anlaşılan o ki DJI, ürünlerini geliştirirken kullanıcı deneyimine ve şikayetlere oldukça önem veriyor. Zaten pratiklik ve işlevselliğiyle piyasada nam salan DJI Osmo Mobile serisinin de, yeni ürünüyle kullanıcıları epey memnun edeceğini söylemek mümkün.
DJI Osmo Mobile 4’ün fiyatı ve özellikleri ne olacak?
DJI OM 4‘ün Türkiye fiyatıyla alakalı henüz bilgi yok ancak, Avrupa fiyatının 150 €’nun altında olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bugünkü kurla, en az 1.300 TL olacağını söyleyebiliriz. Elbette ki işin içine vergiler girdiğinde, dudak uçuklatan rakamlar havada uçuşacaktır. Ayrıca DJI Osmo Mobile 4‘ün USB Type-C üzerinden şarj edilebilen 2.450mAh bataryayla 15 saate kadar pil ömrü sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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Huawei Watch Fit, Bluetooth sertifikası aldı!
Giyilebilir cihazlar, COVID-19’un etkisiyle son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı. Huawei ise bu alandaki ürünlerini arttırmaya çalışıyor. Akıllı saatler ve tam kablosuz kulaklıklar büyük bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekiyor. Bu yıl giyilebilir cihaz sektörüne pek çok yeni şirket giriş yaptı. Huawei ve Xiaomi gibi şirketler ise yeni ürünler tanıtarak pazardaki yerlerini korumaya çalışıyor.
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Huawei Watch Fit onaylandı mı?
Huawei Watch Fit, son zamanlarda çokça sızıntıya konu olmuştu. Cihazın çıkıp çıkmayacağı ile ilgili bugüne kadar net bir bilgi bulunmuyordu. Fakat bugün ortaya çıkan rapora göre cihaz, Bluetooth SIG sertifikası aldı. Yeni akıllı saat Huawei markası altında çıkacak ancak model numarası şirketin diğer akıllı saatlerinden farklı olacak. Örnek vermek gerekirse yakında çıkması planlanan Watch GT 2 Pro, VID-B19 model numarası ile çıkış yapacak. Watch Fit ise TIA-B09 model numarasına sahip. Bunun sebebinin farklı serilere ait olmaları olduğu düşünülüyor.
Huawei, son zamanlarda pek çok akıllı saat patenti aldı. Geçtiğimiz aylarda şirket “Mate Watch“un isim haklarını almıştı. Bu serinin Mate 40 serisi ile resmiyet kazanacağı söylense de cihaz hakkında henüz bir bilgi yok. Firma bunun ardından Watch GT 2 Pro ile ilgili açıklamalar yaptı. Şimdi ise Watch Fit isimli yeni bir seriye başlanması bekleniyor. Eylül ayının yaklaştığını düşündüğümüzde bu akıllı saat için çok fazla beklemeyeceğimizi tahmin ediyoruz.