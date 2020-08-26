DJI Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte resmen duyuruldu!

DJI markasının yeni gimbal modeli Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte tanıtıldı. Video çeken herkesin hayatını kolaylaştıracak Osmo Mobile 4, manyetik yapısıyla telefonun yuvaya yerleştirilmesini kolaylaştırıyor.

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DJI Osmo Mobile 4 tanıtıldı!

DJI Osmo Mobile 4’ün tasarımı kardeşleriyle aynı yapısını koruyor; ancak cihaz bu sefer telefonun yerleştirilmesini kolaylaştıracak iki adet manyetik mekanizmaya sahip, böylece çekim esnasında telefonunuz sarsıldığında dengeyi sağlamak için efor sarf etmeden hızlıca yerine oturtabileceksiniz. Manyetik yuvalardan birisi telefonunuzu saran bir kelepçe görevi görürken, diğeri ise telefonun arkasına takılarak cihazla fiziksel bağlantıyı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla Osmo Mobile 4′ün bu yapısı, tek elle kullanımı da kolaylaştıracak.

Kısa adıyla DJI OM 4 olarak tanıtılan cihaz, Osmo Mobile 3′ün en önemli özelliği olan portatif katlanabilen tasarımından da ödün vermiyor. Bunun yanı sıra Osmo Mobile 4, USB Type-C üzerinden şarj olabilen 2450 mAh kapasiteli bataryasıyla kullanıcılara tam 15 saatlik pil ömrü sunuyor. DJI ayrıca Osmo Mobile 4′ün, Mobile 3′e göre biraz daha hafif ve daha küçük yapıda olduğunu, bununla beraber motorunun da yine Osmo Mobile 3′e göre daha fazla güçlendirildiğini de belirtti.

DJI Osmo Mobile 4′te tasarımsal değişikliklerin yanı sıra yazılım tarafında da yeni özellikler ve iyileştirmeler görüyoruz. Örneğin eskiden Dolly Zoom olarak adlandırılan özellik, şimdi Dinamik Yakınlaştırma adı altında işlevsellik bakımından kullanıcıları daha fazla memnun edecek. Bilindiği üzere Dolly Zoom, kamerayla yakınlaşırken zoom çıkmayı veya uzaklaşırken zoom girmeyi sağlayan müthiş bir özellikti; şimdi Dinamik Yakınlaştırma adı altında kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaracak.

DJI, Osmo Mobile 4′ün insanları izlemede daha iyi olduğunu da ifade etti. Örneğin bir masa veya bankta sabit duran çocuk, yetişkin ve evcil hayvan olduğunu düşünün; bu noktada yeni gimbal, canlıları ayırt etme konusunda artık daha başarılı. Aynı zamanda Osmo Mobile 4′te, önceki modellerdeki tüm sinema modlarının da var olduğunu ekleyelim. Türkiye fiyatı henüz belli olmayan yeni gimbal, yurt dışında $149 fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

DJI Osmo Mobile 4 teknik özellikleri

Boyut

Katlanmamış hali: 276×119.6×103.6 mm

Katlanmış hali: 163×99.5×46.5 mm

Ağırlık: 390 gram

Batarya

Batarya türü: 18650 Li-ion

Kapasite: 2450 mAh (7.2 V)

Kullanım süresi: 15 saat

Şarj süresi: 2.5 saat

Port: Type-C

Bluetooth versiyonu: Bluetooth 5.0