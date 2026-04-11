Türkiye, enerji dönüşümü ve teknolojik bağımsızlık yolunda kritik bir kilometre taşını geride bıraktı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte lityum tabanlı enerji depolama teknolojileri artık en üst düzey devlet desteğiyle korunacak. Yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen bu hamle, özellikle ulaşım sektöründeki dönüşümü nasıl etkileyecek? Yeni elektrikli araç modelleri için bu karar ne anlam ifade ediyor?

Türkiye’de elektrikli araç batarya üretimi için stratejik hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan stratejik ürün listesine yapılan son eklemeyle, elektrikli araç dünyasının kalbi sayılan lityum iyon hücreler artık öncelikli yatırım alanı haline geldi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre düzenleme kapsamındaki yatırımlar, daha hızlı onay süreçleri ve özel finansman paketlerinden yararlanabilecek. Bu durum, Türkiye’nin cari açığını düşürme hedefinde de kilit rol oynayacak.

Düzenleme ile birlikte batarya ekosistemine yönelik devasa bir yatırım iştahının oluşması bekleniyor. Özellikle yerli otomobilimiz Togg gibi projelerin ihtiyaç duyduğu enerji birimlerinin Türkiye’de geliştirilmesi ve seri üretime geçirilmesi için bürokratik engeller en aza indirilmiş oldu. Sadece hücre üretimi değil, bu hücrelerin form faktörleri olan prizmatik, kese ve silindirik yapıların tamamı stratejik kapsama dahil edildi. Gelin, bu listede öne çıkan iki farklı teknolojiye yakından bakalım.

LFP batarya teknolojisi ve avantajları

Lityum Demir Fosfat (LFP) kimyasına sahip olan bu batarya türü, özellikle güvenliği ve maliyet verimliliğiyle biliniyor. Lityum iyon türevleri arasında termal kaçak riski en düşük olan bu hücreler, sabit enerji depolama sistemlerinde ve ekonomik elektrikli araç modellerinde tercih ediliyor. Uzun çevrim ömrü sayesinde binlerce kez şarj edilse bile kapasite kaybı minimal seviyede kalıyor.

Yeni düzenleme ile 4,9V altı, 400V altı ve üstü gibi farklı voltaj kategorilerinde LFP hücre üretiminin önü açıldı. Enerji yoğunluğu NMC kadar yüksek olmasa da, yangın güvenliği ve düşük üretim maliyeti bu teknolojiyi şehir içi ulaşım araçları için vazgeçilmez kılıyor. Türkiye’nin bu alanda uzmanlaşması, küresel pazarda rekabetçi fiyatlar sunan bir üretim merkezi olmasını sağlayabilir.

NMC batarya teknolojisi ve yüksek performans

Nikel Mangan Kobalt (NMC) karışımı ise yüksek enerji yoğunluğu arayan kullanıcılar için geliştirilen bir çözümdür. Elektrikli araç pazarındaki premium ve uzun menzilli modellerin neredeyse tamamında bu lityum iyon türü kullanılır. NMC hücreler, aynı ağırlıktaki bir LFP birimine göre çok daha fazla enerji depolayabildiği için araçların tek şarjla 500-600 kilometre gibi mesafeleri kat etmesine olanak tanıyor.

Türkiye’de NMC bazlı batarya hücrelerinin üretilmesi, yüksek performanslı otomobillerin ve ağır vasıtaların elektrikleşmesi için kritik önem taşıyor. Stratejik öncelik kapsamına alınması, bu hücrelerin ham maddelerine erişimden fabrikaların kurulumuna kadar her aşamada devlet teşviğinin devrede olacağı anlamına geliyor. Böylece yerli geliştiriciler, küresel devlerle aynı kulvarda yarışabilecek teknik imkanlara kavuşacak.

Enerji depolama alanı da bu karardan en az otomotiv kadar etkilenecek. Türkiye’de hali hazırda rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için zorunlu tutulan depolama kapasitesi, 33 gigavatlık dev bir proje stoğu oluşturmuş durumda. Yerli hücrelerin üretilmesi, 2035 yılına kadar hedeflenen 7,5 GW toplam kapasitenin tamamen milli imkanlarla karşılanmasını sağlayacak. Bu durum, elektrik şebekesinin esnekliğini artırırken dışa bağımlılığı da minimize edecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin batarya üretiminde stratejik bir merkez olması elektrikli araç fiyatlarını sizce nasıl etkiler?