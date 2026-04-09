Bu videoda Samsung’un orta segmentte tüketicilerin beğenisine sunduğu en yeni akıllı telefon Galaxy A57 5G modelini kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.
Samsung Galaxy A57 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.5 x 76.8 x 6.9 mm, 179 Gram, IP68, Gorilla Glass Victus+
Ekran: 6.7 inç Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1900 nit
İşlemci: Exynos 1680
RAM/Depolama: 8GB / 128GB – 8GB / 256GB
Kamera: 50MP + 12MP + 5MP / 12MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 45W Hızlı Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6e, Bluetooth 6.0, NFC, 5G
Fiyat: 30.499 TL – 34.499 TL
