Nubia Z18 mini 11 Nisan’da tanıtılacak

Nubia Z18 mini, ZTE alt markasının artık yıla göre güncellenmiş isimli Z serisinden ilk telefon olacak. Z5 olarak hayatına başlayan seri Z7, Z9, Z11 ve en sonunda Z17 olarak isimlendirilmişti. 2018 yılında ise ZTE Z serisi telefonlarına 18 rakamını uygun görmüş.

Seriye amiral gemisi modelden başlayan firma Nubia Z18 mini için basın davetlerini yollamaya başlamış. Davette yer alan bilgilere göre telefonda 24MP çift kamera olacak ve 9 gün sonra yani 11 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak.

Nubia Z18 mini için donanım bilgisi yok ancak…

Lakin ne yazık ki sızıntı dünyasında Z18 Mini için donanım bilgisi bulunmuyor. Öte yandan iki hafta önce çıkan Nubia V18’den daha yüksek donanımlara sahip olacağı düşünülüyor. 1,080 x 2,160 çözünürlükte 6.01 inç LCD ekrana sahip Nubia V18, işlemci olarak Snapdragon 625 taşıyor. 8x A53 CPU ve Adreno 506 GPU’yu barındıran yongaya 4GB bellek destek oluyor. Tek 13MP ana kamerası bulunan V18, f/2.2 diyafram aralıklı lens ile LED flaşa sahip. ön tarafta ise 8MP f/2.0 selfie kamerası bulunuyor. 64GB genişletilebilir depolama hibrit çift SIM yuvası, arkada bulunan parmak izi sensörü ve 4000mAh batarya ise diğer özellikleriydi.

Buradan yola çıkarak Z18 mini’de 6GB bellek, 128 GB depolama ve yine 4000mAh batarya bekleyebiliriz. Arka kamera konusunda bilgi verilse de ön kameranın da yine 8MP olması muhtemel. İsminde mini olduğunu göz önüne alırsak ekran boytunun 6 inç’ten düşük olacağını tahmin ediyoruz. Ancak Xperia’nın Compact serisine yaptığı gibi “mini” sadece isimden de ibaret olabilir.