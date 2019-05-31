Yurtdışı alışverişlerinde yeni vergi dönemi başladı

Resmi Gazete’de 15 gün sonra yürürlüğe girmesi planlanan vergi muafiyeti kaldırılması uygulaması devreye girdi. Bundan sonra yurtdışından alışveriş yapacak kullanıcılar her ürün için vergi ödeyecek.

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22 Euro vergi muafiyeti dönemi sonlandı

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan yurtdışı alışveriş sitelerine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘Bir ülkeden 26 milyon mektup geliyor!’ açıklamaları ile yeni vergi dönemini işaret etmişti. Bu açıklamadan yaklaşık 1 ay sonra Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte ‘alışveriş tutarına bakılmaksızın Avrupa için %18 diğer ülkeler için %20′ ürün vergi uygulaması getirildi. Kararın uygulama başlangıç süresi olarak 15 gün ilerisi seçilmişti.

15 günlük sürenin sonunda bugün, resmi olarak vergi muafiyeti uygulaması kaldırıldı. Artık kullanıcılar, ürünleri 1-2 dolar bile olsa her ürünün %18-%20 ‘si oranında vergi ödemek ile mükellef olacaklar. Bu kararın kapsam dışında kalan ürünü ise kitap olacak. 150 Euro ve altında bulunan kitaplar için vergi muafiyeti devam ettirilecek. Alınan karar ile birlikte yurtdışı alışveriş kaynaklı 20 milyar TL civarındaki cari açığın azaltılması hedefleniyor.