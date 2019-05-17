Cuma Raporu #50: ABD-Çin savaşı, gümrük vergisi ve dahası

Cuma Raporu #50 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?

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Cuma Raporu #50 haberleri

ABD-Çin soğuk savaşı, Trump kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum emri yayımladı. Yayımlanan bu emirde ABD yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı.

OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 tanıtıldı

Şirket bu yıl bir yerine iki yeni amiral gemisi tanıttı: OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro.

Xiaomi Mi 9 SE fiyatı

Sitede telefonun asıl fiyatı 4.399,00 TL olarak belirtilmesine rağmen şu anda Mi 9 SE‘yi yüzde 9‘luk indirimle bu linkle 3.999,91 TL‘ye satın alabilirsiniz.

Vergiler…

Yurt dışından yapılan alışverişler için kullanılan vergi sınırı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla beraber tamamen kaldırıldı. 15 gün sonra yürürlüğe girecek bu kararla birlikte 22 Euro’nun altında bile olsa vergilendirme yapılacak.

Türk Telekom Selfy kullanıcılarına 1919 MB hediye

Türk Telekom, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı‘nın 100. yılı şerefine, Selfy kullanan gençlere 1919 MB internet hediye edecek.

Spotify’dan yaz kampanyası

Lenovo’nun katlanabilir dizüstü bilgisayarı

Accelarete 2019 etkinliğinde Lenovo, 2020 yılında satışa çıkacak katlanabilir dizüstü bilgisayarını tanıttı.