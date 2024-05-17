Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen “yurt dışından ikinci telefon getirme yasaklandı” iddiaları, Ticaret Bakanlığı tarafından doğrulandı. İşte Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya ait detaylar. Yurt dışından ikinci telefon getirme yasaklandı mı? Yurt dışı telefon getirme yasaklandı mı? İşte bilmeniz gerekenler.

Yurt Dışından İkinci Telefon Getirme Yasaklandı mı? Yurt Dışı Telefon Getirme Yasaklandı mı? İşte Bakanlık Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi tarafından ortaya atılan ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren iddia doğrulandı. Hükûmet, yurt dışı telefon getirme için ilgili önemli bir düzenlemeye gidiyor. Bu düzenlemeye göre, artık yurt dışından ikinci bir telefon getirilmesi yasaklanacak. Yurt dışından ikinci telefon getirme yasaklandı.

Anadolu Ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı bu düzenlemeyi resmen onayladı. Bakanlık, her üç takvim yılı için sadece 1 adet telefonun getirilmesine izin verileceğini belirtti. Bu telefon, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak zorunda olacak. Hediye amacıyla bile olsa, ikinci bir telefonun getirilmesi yasaklanmış durumda. Bakanlık, vergilerin ödenmesi hâlinde bile bu durumun mümkün olmadığını vurguladı. Bununla beraber efektif olarak yurt dışından ikinci telefon getirme yasaklandı.

Bakanlık açıklamasında şunlara yer verdi: “Kararın uygulanması esasında, yolcuların beraberindeki eşya statüsünde ve muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonunun gümrük vergilerinin iki kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi, bu durumda, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılarak doğabilecek vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir alındı. Bölge Müdürlüklerince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerektiği hususu talimatlandırılmıştır.”

Yani yurt dışından ikinci telefon getirme yasaklandı haberleri resmi olarak doğrulandı. icaret Bakanlığı, düzenlemelere aykırı olarak getirilen telefonların ne olacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. Buna göre, ilgili cihazlar 3 ay süreyle gümrük depolarında bekletilecek. Bakanlık, yolcunun tekrar yurt dışına çıkışı sırasında bu cihazları teslim alabileceğini belirtti.

Bakanlığın ifadeleri şu şekildeydi:

“Yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafından tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde, Gümrük Kanunu’nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilmesi ve süre içerisinde yolcunun tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.”

Bu yeni düzenleme, özellikle yurt dışından sık sık telefon getiren vatandaşları etkileyecek gibi görünüyor. Vergi kaybının önüne geçilmesi ve adil bir ticaret ortamı sağlanması amacıyla yapılan bu düzenlemenin, ilerleyen günlerde ne tür tepkiler alacağı merak konusu. Bu süreçte, vatandaşların yurt dışından telefon getirme planlarını yeniden gözden geçirmesi gerekebilir. Ayrıca, gümrükte yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçmek için, yolcuların bu yeni düzenlemeye uyum sağlamaları büyük önem taşıyor.

Yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte, Türkiye’nin telefon ithalatında nasıl bir değişim yaşanacağı ve yerli üretime nasıl bir etkisi olacağı ise önümüzdeki dönemlerde netleşecek. Yurtdışı telefon getirme yasağı ile beraber Türkiye’de satışların bir nebze olsun artması bekleniyor. Yurtdışı telefon kullananlar bakalım bu haberleri nasıl karşılayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu adım doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!