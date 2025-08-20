İş makineleri sektöründe dijital dönüşüm rüzgârı estiren YTRent, P2P çözüm ortaklığı modeliyle makine sahipleri ile kiralama yapmak isteyen müşterileri aynı platformda buluşturuyor. Hızlı, kolay ve güvenilir

kiralama süreçleriyle her iki taraf için de değer yaratıyor.

Makinesini kiraya vermek isteyenler ile makine kiralamak isteyenler arasında yeni nesil bir köprü kuran ytrent.com, yüzlerce seçeneği tek bir platformda sunuyor. Dijital altyapısı, kullanıcı dostu platformu ve P2P çözüm ortaklığı iş modeliyle sektörde fark yaratıyor. Bu modelde bireysel makine sahipleri veya kiralama şirketleri, makinelerini YTRent platformu üzerinden kiralamaya açıyor. Kiralama yapmak isteyen kullanıcılar ise ihtiyaçlarına uygun makineleri hızlı, kolay ve güvenilir şekilde temin ediyor.

31 ayrı kategoride 1.500’den fazla aktif ilanın yer aldığı platform, iş ortaklarına toplamda 12 bini aşkın makine parkına erişim imkânı sunuyor ve kiralama süreçlerine değer katmayı hedefleyen profesyonellere yönelik karşılıklı faydaya dayalı bir iş modeli geliştiriyor. Bu iş modeline talep yönlendirerek dahil olan iş ortakları; esnek ödeme koşulları, bir sonraki makine kiralamalarında geçerli avantajlar ve çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma imkanı buluyor. Platform, tüm süreç boyunca kullanıcıların tek muhatabı olarak hareket ediyor ve kapsamlı destek sağlıyor.

Türkiye’den globale yayılacak

Yanmar Turkey Dijital Sistemler ve E-ticaret İş Kolu Müdürü Can Vapurcu, müşteri ihtiyaçlarını temel alarak çevrimiçi süreçleri iyileştirmeyi ve makine kiralama sektörünün dijital dönüşümüne öncülük etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Vapurcu, “Önümüzdeki süreçte sistemimize ve iş ortaklarımıza katacağımız yeniliklerle, bu iş modelini farklı ülkelere taşımayı; Türkiye’de başlattığımız online makine kiralama yaklaşımını global ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Doğru makine seçimi için danışmanlık hizmeti

Müşteri merkezli hizmet anlayışıyla hareket eden YTRent, 360° entegre süreç yönetimi sayesinde tüm kiralama sürecini baştan sona kontrol altında tutuyor Kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenen bu sistem hem şeffaflık hem de hız kazandırıyor.

Uzman kadrosuyla hizmet veren YTRent, her müşteriye ekspertiz desteği ve profesyonel danışmanlık sunarak doğru makineyi seçme sürecinde etkin rol oynuyor. Bu sayede müşteriler ihtiyaçlarına en uygun çözümlere kolayca ulaşabiliyor.

Hem makine sahibi hem de kiracı avantajlı

YTRent’in geliştirdiği çözüm ortaklığı modeli, makine sahiplerine yeni müşteri ve projelere ulaşma, online mağaza oluşturma, ödeme garantisi ile çalışma ve tüm süreci kapsayan faturalama ve sözleşme desteği gibi birçok kolaylık sunarken; kiralama yapmak isteyen müşterilere ise tek noktadan geniş makine seçeneğine ulaşma, filtreleme ve teklif sistemiyle hızlı seçim yapma, kurumsal hizmet anlayışıyla güvenli ve destekli kiralama imkânı sağlıyor.

YTRent sektörde standartları belirliyor

Kurulduğu günden bugüne kadar 14.000’nin üzerinde kiralama işlemi gerçekleştiren Ytrent, bireysel ve kurumsal kullanıcıları aynı platformda buluşturarak makine kiralama süreçlerinde doğru, güvenilir ve hızlı hizmet sunuyor. Alanında uzman ekibi, çözüm odaklı yaklaşımı ve güçlü teknolojik altyapısıyla, kullanıcılarına kapsamlı bir kiralama süreci sağlıyor.

Gelişmiş web platformunun yanı sıra mobil uygulamasıyla da hizmet veren ytrent, kullanıcıların ihtiyaçlarına anında erişim imkânı sunarak sektörde fark yaratan bir deneyim oluşturuyor. Bugün aktif olarak kullanılan sistem, kiralama süreçlerinde verimliliği artırırken sektöre de yeni bir standart kazandırıyor.