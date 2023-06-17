Türkiye’de geleneksel oy pusulalı ve ıslak imzalı seçim sistemi hâlâ kullanılıyor, ancak buna rağmen seçim güvenliği üzerine tartışmalar devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu ise bu tartışmalara çözüm getirmek ve seçimleri daha kolay bir hale getirmek amacıyla elektronik seçim sistemine geçişi planlıyor. Son gelişmelere göre elektronik seçim için hazırlıklar başladı. İşte YSK başkanı Ahmet Yener tarafından açıklanan her şey!

YSK Elektronik Seçim Sistemine Ne Zaman Geçiyor?

Bir gazeteye konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, elektronik seçim sistemine geçiş çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Yener, ilk yerel seçimlerden sonra elektronik oylama sistemine geçişi gerçekleştirmek için çalışmalara başlanacağını açıkladı. Elektronik seçime geçiş sürecinin bir ya da iki seçim sonrasında gerçekleşebileceğini belirten YSK Başkanı, bu geçişin faydalı olacağına inandığını vurguladı. Hatta başlangıç olarak yurtdışında bazı denemeler yapabileceklerini dile getirdi.

Elektronik seçime geçiş için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizen Yener, bu konuda siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler yapacaklarını ifade etti. Yasal düzenlemeler gerçekleştirilebilirse, elektronik seçime geçişin mümkün olacağını belirtti. Yener ayrıca elektronik oylamanın ülke ekonomisine büyük bir tasarruf sağlayacağına ve vatandaşlar için de önemli kolaylıklar sunacağına inandığını dile getirdi.

Elektronik seçim için farklı alternatiflerin değerlendirileceğini ve bu süreçte e-Devlet üzerinden oy kullanma imkânının da düşünüldüğünü belirtmek gerekiyor. Ayrıca, elektronik seçim uygulamaları konusunda Estonya gibi ülkelerle görüşmeler yapılıp bilgi alışverişi yapılması da planlanmakta.

Elektronik seçim sistemi, Türkiye’de seçimlerin daha etkin, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor. Bu sistem aynı zamanda seçmenlerin oy kullanma sürecini daha pratik hale getirecek ve seçim sonuçlarının daha hızlı açıklanmasına katkı sağlayacaktır. Elektronik seçimler, demokratik süreçlere teknolojinin entegre edilmesi ve seçim güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir: F1 23 Dudak Uçuklatan Fiyatla Çıktı! Asfalt Değil Oyuncular Ağlıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecek seçimlerin elektronik ortama taşınacak olması doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!