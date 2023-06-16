EA ve Codemasters, geçtiğimiz ay Formula 1 yarış simülasyonu serilerinin bu yılki versiyonu olan F1 23’ün 16 Haziran’da çıkacağını duyurmuştu. O zamandan beri merakla beklenen F1 23, artık EA uygulaması, Steam ve Epic Games Store üzerinden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC’de oynanabiliyor! İşte dudak uçuklatan fiyatıyla F1 23!



F1 23 Tüm Zamanların En İyi Yarış Simülasyonu Olabilir!

Diğer birçok yenilik ve iyileştirmenin yanısıra oyun Braking Point hikaye modunun geri dönüşünü de içeriyor. Braking Point ilk kez F1 2021’de yer almıştı ancak geçen yılki sürümde bulunmuyordu. Bu kez, Devon Butler ve Aiden Jackson, F1’in ağır toplarıyla mücadele etmek isteyen yeni kurulmuş bir yarış takımında takım arkadaşları olarak yer alacak isimler. Bu hikaye modunda yeni karakterler, zorluklar ve rekabetlerle karşılaşmayı bekleyebilirsiniz.

Codemasters, F1 takımlarından gelen geri bildirimlere dayanarak araçların yol tutuşunu da güncellemiş. Araçların bu kez daha öngörülebilir davranışa sahip olduğu ve frenleme, hızlanma ve virajlarda gezinme sırasında daha fazla çekiş gücüne sahip olduğu söyleniyor.

EA, stüdyonun ayrıca motor hissini geliştirdiğini söylüyor. Daha fazla gerçekçilik için aerodinamik ve lastik tutuşu da dengelenmiş. Oyunu direksiyonla oynayan yarış severler için sürüş hissini bir üst seviyeye taşıyacağı söylenen Precision Drive teknolojisi de oyuna dahil edilmiş durumda.



Yeni Las Vegas Grand Prix’sinin sokak pisti ve Katar’ın Lusail Uluslararası Pisti de dahil olmak üzere F1’in gerçek hayattaki 2023 sezonundaki her takım, sürücü ve pist oyunda yer alıyor. Fransa’da bulunan Paul Ricard, Çin’de bulunan Şangay ve Portekiz’de bulunan Portimão pistleri gibi eski pistler de oyunda yer almış.

Oyuncular yarış sürelerini gerçek hayattaki sürelerin yüzde 35’ine ayarlayabilecekler. Bu, standart uzunlukta bir Grand Prix için zamanı olmayanlara daha fazla esneklik sunacaktır. Tüm bunların yanında, EA’nın F1 yarışlarının önemli bir özelliği olan kırmızı bayrakları da seriye eklediğini görmek mükün.

Oyunun Steam fiyatı F1 23 Standart Edition için 1.200 TL, F1 23 Champions Edition için ise 1.600 TL olarak karşımıza çıkıyor. Champions Edition siparişi verenler ise zaten erken erişim hakkı kazanmış durumda ve bu kişiler 13 Haziran’dan bu yana oyunu deneyimleyebiliyorlar.

Şimdilik oyun hakkında pek fazla yorum yok, ancak olan yorumların hepsi oyunun bu sefer olduğu ve oyuncuların gerçek F1 deneyimini iliklerine kadar yaşadığını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce F1 23 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!