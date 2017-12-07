Ana sayfaHABERYouTube YouTube’un 2017 Yılı En Popüler Yerli Videoları Açıklandı 7 Aralık, 2017 Aydoğan Aykanat YouTube 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp 2017 yılında en popüler videoların şimdi de Türkiye versiyonları açıklandı. İşte 2017’nin en popüler yerli videoları 2017’nin En Popüler Yerli Videoları 1- Recep İvedik 5 – Fragman (Official – HD) 2- Reynmen ft. Lil Bege – #Biziz 3- YOUTUBERLARIN DÜŞÜŞÜ ”Despacito” PARODİ 4- YORUMLARLA ŞARKI YAPMAK (Ece Seçkin – Adeyyo) 5- BERKCAN GÜVEN – YOUTUBE BENİM İŞİM! (DISS) 6- Söz | 1.Bölüm 7- Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali) 8- İngiliz şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Mehmet Ali’nin düet 9- Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda) 10- ARİF V 216 | 145 SANİYE 1 of 2
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