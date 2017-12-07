YouTube’un 2017 Yılı En Popüler Yerli Videoları Açıklandı

YouTube’un 2017 Yılı En Popüler Yerli Videoları Açıklandı

7 Aralık, 2017 YouTube 0 yorumlar

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2017 yılında en popüler videoların şimdi de Türkiye versiyonları açıklandı. İşte 2017’nin en popüler yerli videoları

2017’nin En Popüler Yerli Videoları

1- Recep İvedik 5 – Fragman (Official – HD)

2- Reynmen ft. Lil Bege – #Biziz

3- YOUTUBERLARIN DÜŞÜŞÜ ”Despacito” PARODİ

4- YORUMLARLA ŞARKI YAPMAK (Ece Seçkin – Adeyyo)

5- BERKCAN GÜVEN – YOUTUBE BENİM İŞİM! (DISS)

6- Söz | 1.Bölüm

7- Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali)

8- İngiliz şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Mehmet Ali’nin düet

9- Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)

10- ARİF V 216 | 145 SANİYE

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