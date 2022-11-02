Google, Lens görsel aramasını ana sayfasına ekledi, böylece kullanıcılar güçlü görsel tanıma ve arama teknolojisini doğrudan arama kutusundan kullanabilecek.

Geçtiğimiz yıl Google Lens, önce Google Fotoğraflar ve ardından Chrome ile akıllı telefonlardan masaüstü web’e geçiş yaptı. Masaüstü sitesindeki Google Görseller Ağustos ayında Lens’e taşındı ve sonuçlar sayfasındaki arama alanında da gösterildi.

The google homepage doesn't change often, but today it did. We're always working to expand the kinds of questions you can ask and improving how we answer them. Now you can ask visual questions easily from your desktop. pic.twitter.com/p9ldYvXnTK — Rajan Patel (@rajanpatel) November 1, 2022

Google Lens düğmesi artık Google.com ana sayfasındaki arama çubuğunda görülebiliyor. Tipik olduğu üzere Lens, mobil cihazlarda Chrome’un Yeni Sekme Sayfasının yanı sıra Pixel Launcher’ın alt kısmında da görünüyor.

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Sesli arama düğmesinin yanındaki düğmeye dokunduğunuzda “Google Lens ile herhangi bir fotoğrafta arama” yapmanız isteniyor. Ayrıca “Bir görseli buraya sürükleyebilir veya bir dosya yükleyebilirsiniz”, bu da sizi lens.google.com/search?p=… sonuçlar sayfasına götürecektir. Görsel eşleştirme, metin ve çeviri araçları kullanımınıza sunulmuştur. İleriye dönük olarak Lens, telefonunuzun şu anda görüntülediğiniz sahnedeki nesneleri algılamasına ve bulmasına olanak tanıyan “sahne keşfi” özelliğini kazanacak.

Çeşitli başka yerleşik özellikler de var. Taradığınız bir görüntüdeki metni kopyalayabilir ve hatta çevirebilirsiniz. Bir QR kodunu taramak size o kod hakkında bilgi verecektir. Google ayrıca görüntünün nereden geldiğini bulmak için “tersine görsel arama” yapabileceğiniz bir bağlantı da veriyor.

Bu özelliklerin hiçbiri Android ya da iOS’ta Lens kullananlar için şaşırtıcı değil ve hatta bazıları macOS gibi masaüstü işletim sistemlerine de entegre edilmiş durumda. Ancak sistemleri bu özelliklere sahip olmayan kişiler için Lens’in kullanımı kolay bir sürümü çok kullanışlı bir görüntü araçları seti olabilir.