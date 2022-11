Google, Lens görsel aramasını ana sayfasına ekledi, böylece kullanıcılar güçlü görsel tanıma ve arama teknolojisini doğrudan arama kutusundan kullanabilecek.

Geçtiğimiz yıl Google Lens, önce Google Fotoğraflar ve ardından Chrome ile akıllı telefonlardan masaüstü web’e geçiş yaptı. Masaüstü sitesindeki Google Görseller Ağustos ayında Lens’e taşındı ve sonuçlar sayfasındaki arama alanında da gösterildi.

The google homepage doesn't change often, but today it did. We're always working to expand the kinds of questions you can ask and improving how we answer them. Now you can ask visual questions easily from your desktop. pic.twitter.com/p9ldYvXnTK

— Rajan Patel (@rajanpatel) November 1, 2022